El Calamocha gana en Cariñena y logra un ascenso histórico a Segunda RFEF tras el empate entre el Monzón y el Cuarte

El escenario más rocambolesco ha sido el que ha terminado por convertirse en realidad en una última jornada de auténtica locura en Tercera Federación. El Calamocha CF, con una victoria por la mínima en Cariñena, asciende a Segunda RFEF tras el empate entre el Atlético Monzón y el CD Cuarte en un partido de infarto en la localidad altoaragonesa.

Tres equipos llegaban con opciones de hacerse con el liderato en el grupo aragonés en la última fecha del calendario liguero. Una primera plaza que otorga el ascenso directo de categoría, sin pasar por un playoff al que quedan ahora relegados el Cuarte y el Monzón, segundo y tercero con 74 y 73 puntos respectivamente, y que deja al Calamocha con el mayor premio tras sumar los 3 puntos.

Los de Sergio Lagunas tenían una misión difícil: ganar en campo del Cariñena, que se jugaba caer al descenso en función de lo que hicieran sus rivales directos en la zona baja. Sin embargo, no le valía con la victoria a un Calamocha que llegaba tercero a esta última jornada, empatado a puntos con el Monzón y sin depender de sí mismos. El cuadro turolense tenía que vencer y creer, a la espera de un empate entre los ocupantes de las dos primeras posiciones.

Imagen de los instantes previos al comienzo del partido entre el Monzón y el Cuarte. / SERVICIO ESPECIAL

Así lo han hecho, y así ha ocurrido. En el minuto 87 de partido, Daniel Torcal ha puesto por delante al Calamocha en su partido de una jornada con horario unificado. Pero la alegría entonces no era plena todavía, puesto que las noticias que llegaban desde el Alto Aragón anunciaban la victoria del Monzón de manera simultánea. Los de Ismael Mariani se han puesto por delante con un gol del máximo anotador de la categoría, Youssef Ouakkati, en el minuto 73.

No obstante, el fútbol es caprichoso y ha querido quitarle su primer ascenso a Segunda RFEF al Monzón para dárselo al Calamocha, para quien también es la primera vez, y, por si fuera poco el cúmulo de casualidades, dejar a uno de los dos únicos equipos invictos en las cinco primeras categorías nacionales, el Cuarte, sin ascenso directo pese a no conocer la derrota esta temporada. Así, los de Javi Álamo, que no por nada suman unos números de verdadero espectáculo, han anotado el 1-1 con un cabezazo de Tapia en el 94, a solo 2 minutos del final.

Youssef Ouakkati saluda a la afición a su llegada al estadio. / SERVICIO ESPECIAL

La Tercera RFEF acaba así con un campeón que para nada entraba en las quinielas a principio de temporada y que culmina con el ascenso directo una campaña de ensueño. Por otra parte, deja también fuera a dos equipos que soñaban con el primer puesto y que, tras el empate en un Isidro Calderón lleno hasta la bandera, tendrán que una segunda oportunidad en una fase de promoción en la que quizá tengan que volver a verse las caras.

En la zona baja, la trigésima cuarta jornada se ha resuelto con los descensos del Casetas, tras el empate ante el Belchite, rival directo con el que se jugaba salir de la zona baja, y del Utrillas, tras perder ante el Caspe, que acompañan ambos al Zuera a Regional Preferente. Por su parte, el conjunto caspolino, junto al Épila, que ha empatado ante el cuadro zufariense, cierra con su victoria las plazas de un playoff del que se ha quedado fuera el Huesca B tras perder en Almudévar.

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El Illueca se ha impuesto por la mínima este domingo en campo del Tamarite, mientras que el sábado, en los dos partidos sin nada en juego, el Andorra lo hizo en casa ante el Binéfar y La Almunia también con un solitario gol en Robres.