Eduardo Menacho revalida el título en el Campeonato de España de 10.000 metros

Eduardo Menacho revalidó este sábado el título de campeón de España de 10.000 metros, tras imponerse en los Nacionales disputados en la localidad menorquina de Mahón. El atleta zaragozano volvió a imponer su ley en las veinticinco vueltas al tartán y se hizo de nuevo con el premio que ya conquistó el pasado año, esta vez con un meritorio tiempo de 28:07.36 minutos.

Una ventaja de diecinueve segundos menos sobre el segundo clasificado, el joven Mesfin Escamilla, atleta todavía en categoría sub-23 que se colgó la medalla de plata con un crono de 28:26.85 minutos, en una carrera en la que el mayor logro del conquense, que fue de menos a más durante la prueba, fue rebajar en casi un minuto y medio su marca personal.

Una gran actuación que permitió al joven Escamilla, de 20 años, obtener el billete para la Copa de Europa de 10.000 metros que se disputará en la localidad italiana de La Spezia, al igual que lo hace también el aragonés Eduardo Menacho. El bronce de la competición nacional fue para Pablo Alba que, con un crono de 28:29.05 minutos, completó el podio en la categoría masculina absoluta.

En la femenina, también la vigente campeona revalidó su título. Idaira Prieto un tiempo de 32:06.00 minutos para defender la corona que conquistó el pasado año en esta misma pista de Mahón tras imponerse en un emocionante final a Carla Gallardo, que tuvo que conformarse con la segunda plaza con un registro de 32:08.17. Completó el podio Beatriz Álvarez, que logró con una marca de 32:21.62 la tercera plaza por delante de la finalista olímpica en los 3.000 obstáculos en los pasados Juegos Olímpicos de París, la toledana Irene Sánchez-Escribano.

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Un tiempo que no sirvió a Prieto, hija del legendario Antonio Prieto, para lograr la mínima -32:00.00- exigida por la Federación Europea para participar en los Campeonatos de Europa que se disputarán el próximo mes de agosto en Birmingham, pese a rebajar en más de cuarenta segundos su mejor marca personal. La atleta segoviana, de 28 años, sí logró, al igual que la palentina Carla Gallardo, una de las dos plazas en juego para la preselección del equipo español que competirá el próximo 23 de mayo en la Copa de Europa de La Spezia.