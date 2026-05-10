El Esneca Club Patín Fraga somete al Benfica y conquista su segunda Champions (4-1)

El Club Patín Esneca Fraga se ha proclamado este domingo campeón de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia tras imponerse al Benfica (4-1) en la final disputada en Coimbra (Portugal), un encuentro en el que el conjunto aragonés marcó diferencias gracias a su contundencia de cara a portería.

De este modo, el conjunto español, que en semifinales eliminó en la tanda de penaltis al gran favorito al título, el Vila-sana Coop d'Ivars, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, reedita el éxito continental logrado en 2024, cuando conquistó su primer título europeo.

El Benfica era la gran amenaza para poner fin al dominio del hockey patines español en Europa, vigente desde hace una década, y ante esa presión el Fraga salió sobrealertado al parquet, algo que supo traducir en el marcador con una primera mitad muy completa, en la que un doblete de la argentina Adriana Soto encarrilaba la final.

El Club Patín Esneca Fraga gana su segunda Champions. / @hockey_catedra

Tras el descanso, el Benfica dio un paso al frente pero se encontró con su falta de acierto en los momentos clave. Una tarjeta azul a la portera Anna Ferrer abrió una gran oportunidad para el cuadro luso, que dispuso de un libre directo, lanzado por la española Aimee Blackman sin éxito, y de un penalti que Raquel Santos tampoco logró transformar.

Aun así, el conjunto portugués no bajó los brazos y encontró premio en superioridad numérica por mediación de la española Sara Roces, que anotó el 2-1 en el minuto 37 del encuentro, lo que dio paso a sus mejores minutos, en los que rozó el empate sin fortuna.

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Las fragantinas, tirando de oficio, resistieron el empuje rival y volvieron a golpear en el momento oportuno. Carla Fontdegloria aprovechó un desajuste defensivo para ampliar la ventaja (3-1, min. 42) y enfriar definitivamente la reacción del Benfica. Ya con el conjunto luso volcado y asumiendo riesgos, María Sanjurjo sentenció la final con el 4-1 definitivo.

FICHA TÉCNICA Esneca Fraga: Ferrer; Arxé, Flix, Soto (2), Sanjurjo (1), -cinco inicial-, Payá, Fernández, Rubio, Fontdegloria (1) y López (p.s). Benfica: Vieira; Sousa, Blackman, Pinheiro, Santos, -cinco inicial-, Roces (1), Moncóvio, Severino, Coelho, Buchoux (p.s). Goles: 1-0, min.4: Adriana Soto. 2-0, min.19: Adriana Soto. 2-1, min.37: Sara Roces. 3-1, min.42: Carla Fontdegloria. 4-1, min.45: María Sanjurjo. Árbitros: Filippo Fronte (ITA) y Marco Rondina (ITA). Mostraran tarjeta azul a Anna Ferrer (min.36) y a Julieta Fernández (min.47) por parte del Esneca Fraga. Incidencias: Final de la Liga de Campeones disputada en el Municipal Multidesportos Mário Mexia de Coimbra (Portugal).