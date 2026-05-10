Éxito en la XII Carrera solidaria de ATADES por la mejora de la calidad de vida de niños con necesidades especiales

La mañana de este domingo, en la salida de la XII Carrera Solidaria de ATADES, no solo había zapatillas, dorsales y ganas de correr. Había familias enteras abrazándose, niños esperando el pistoletazo de salida con una sonrisa nerviosa y padres y madres que saben que cada paso que se da hoy es una oportunidad para el mañana de sus hijos.

Familias como la de Juan, Noa, Martín y Paula… todos menores que gracias al centro Espacio Atemtia de ATADES pueden acceder a terapias fundamentales como logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional o apoyo psicológico. Terapias que no solo trabajan habilidades, sino que abren puertas, generan autonomía y permiten soñar con un futuro mejor. “Para nosotros, correr hoy significa poder seguir viniendo a terapia”, comenta Silvia, una de las madres participantes mientras ajusta el dorsal de su hijo a la salida de la 1K. “Aquí no competimos por llegar los primeros, sino por no quedarnos atrás”.

Para la madre de Álex, “es fundamental sumarse a la Carrera, salir hoy al Parque Grande y ser corredores o andarines”. Además, añade que “hoy es un día importante, porque compartimos metros con personas como mi hijo, que día a día necesitan del apoyo de profesionales que trabajan por mejorar su calidad de vida, y por supuesto, la nuestra, la de las familias”.

Llegada del niño Juan, usuario del exoesqueleto pediátrico, con su familia. / ATADES

Gracias a las cerca de 3.500 inscripciones registradas este año, ATADES continuará ayudando a niños y jóvenes con necesidades especiales y a sus familias a través del programa de becas. Un apoyo imprescindible para hogares que no pueden asumir total o parcialmente el coste de estas sesiones, pero que luchan cada día por el desarrollo y bienestar de sus hijos. Hoy se ha corrido para conseguir ofrecer 25 becas a familias con pocos recursos y cuyos hijos menores de 21 años necesitan de terapias para mejorar su calidad de vida. El año pasado, con el mismo fin, ATADES consiguió becar a 8 familias.

Para el presidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme, "la respuesta de Zaragoza es lo que nos permite aspirar a metas tan ambiciosas como triplicar nuestro programa de becas. Hoy no solo hemos visto deporte; hemos sentido un enorme respaldo social para apoyarnos en nuestro objetivo de que ningún menor se quede atrás por falta de recursos. No vamos a parar hasta que esas 25 becas sean la realidad que nuestras familias necesitan para mirar al futuro con tranquilidad".

Familias de ATADES en la XII Carrera solidaria. / ATADES

La XII Carrera Solidaria ATADES es mucho más que una prueba deportiva. Es una jornada de celebración, de encuentro y convivencia entre deportistas, amigos, familias y personas con y sin discapacidad. Un espacio donde las diferencias se diluyen y lo importante es el apoyo mutuo y el compromiso colectivo.

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El evento de hoy y la organización de la Carrera ha contado con la colaboración de más de 200 voluntarios. Además, con la colaboración y el apoyo de numerosas entidades y empresas comprometidas con la inclusión y la solidaridad. Este año, las empresas que se han sumado a la causa son Dexis Ibérica, Toyota Artal, Laboral Kutxa, Grupo Lobe, Educater, EIGO Construcciones, Kalfrisa, Mindual, Bilstein Group, Chocolates Lacasa, Kemphor, Pastas Romero, Coca – Cola, ARPA, Bodegas San Alejandro, Podoactiva, Elk Sport, Altus, Zoilo Ríos, Mentha, Ofigoya, Zaforsa, Grupo Usieto, Fundación CAI, Serunion, Juver, Tostados de Calidad, Orchad Fruit, Gardeniers, Alma ATADES Cerámica, Estudio de Arte y Diseño de ATADES y Zaragoza Deporte.