Muere Jesús Molíns, presidente del club Stadium Casablanca de Zaragoza

El deporte aragonés está de luto por la muerte de Jesús Molíns Guitarte, presidente del club Stadium Casablanca de Zaragoza, la noche de este domingo. Así lo ha informado la propia entidad a través de un comunicado oficial en el que lamentan la pérdida: "Con pesar y dolor de corazón, tenemos que comunicar el fallecimiento del presidente de Stadium Casablanca, Jesús Molíns Guitarte", reza el excrito.

En dicho comunicado agradecen el trabajo y la calidad humana de Molíns durante sus casi dos años al frente del club, después de ser elegido presidente en septiembre de 2024: "Su dedicación, compromiso y amor por Stadium Casablanca han dejado una huella imborrable en nuestra entidad y en todos nosotros".

Tampoco pasan por alto los fuertes vínculos del reciente fallecido para con la entida, incluso mucho antes de ser presidente de la misma: "Su amor por Stadium Casablanca nació desde el primer momento en el que comenzó a dar sus primeros pasos. Toda una vida ligada al deporte, a su familia y a un club que siempre llevará en el corazón".

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Jesús Molíns, quien formaba también parte de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, que también le han dedicado unas palabras de despedida, "fue miembro del patronato de Stadium Casablanca entre 2021 y 2024, año en el que fue nombrado presidente de la Fundación Canónica", tal y como rememora el texto, antes de agradecer una última vez su compromiso y despedirse: "Una persona siempre al servicio del club que ahora deja un vacío enorme en la entidad. Siempre estará en nuestro recuerdo. Descanse en paz".