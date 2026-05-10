El Tarazona consigue una importante victoria ante el Nástic de Tarragona que lo acerca a la salvación

La SD Tarazona ha dado este domingo un importante paso hacia la salvación el Grupo 2 de Primera Federación al imponerse en casa ante el Nástic de Tarragona (2-0), rival directo en la zona baja. El conjunto aragonés intercambia así su posición en los puestos de descenso con el cuadro catalán, al que superan ahora por 2 puntos.

Un gol tempranero por parte de David Cubillas en el minuto 7 de partido ha puesto por delante a los de Juanma Barrero en un choque que no han terminado de cerrar hasta los instantes finales cuando, en el minuto 3 de añadido, Busi ha sentenciado el enfrentamiento con el segundo tanto de los locales que ha cerrado el marcador dejando los tres puntos en el municipal turiasonense.

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No podrá aun así relajarse un Tarazona al que le quedan todavía dos finales por disputar en Primera RFEF y en las que no puede especular si quiere certificar su continuidad en la categoría. Los aragoneses visitan el próximo fin de semana al Betis Deportivo, cuarto por la cola y a 7 puntos con un partido menos, y, en la última jornada de Liga, visitarán a un Sabadell que le ha entregado el liderato al Eldense tras la derrota ante el Atlético Madrileño.