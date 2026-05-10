El Tarazona consigue una importante victoria ante el Nástic de Tarragona que lo acerca a la salvación
Los goles de Cubillas y Busi ante un rival directo por la permanencia sacan al conjunto aragonés del descenso
La SD Tarazona ha dado este domingo un importante paso hacia la salvación el Grupo 2 de Primera Federación al imponerse en casa ante el Nástic de Tarragona (2-0), rival directo en la zona baja. El conjunto aragonés intercambia así su posición en los puestos de descenso con el cuadro catalán, al que superan ahora por 2 puntos.
Un gol tempranero por parte de David Cubillas en el minuto 7 de partido ha puesto por delante a los de Juanma Barrero en un choque que no han terminado de cerrar hasta los instantes finales cuando, en el minuto 3 de añadido, Busi ha sentenciado el enfrentamiento con el segundo tanto de los locales que ha cerrado el marcador dejando los tres puntos en el municipal turiasonense.
No podrá aun así relajarse un Tarazona al que le quedan todavía dos finales por disputar en Primera RFEF y en las que no puede especular si quiere certificar su continuidad en la categoría. Los aragoneses visitan el próximo fin de semana al Betis Deportivo, cuarto por la cola y a 7 puntos con un partido menos, y, en la última jornada de Liga, visitarán a un Sabadell que le ha entregado el liderato al Eldense tras la derrota ante el Atlético Madrileño.
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