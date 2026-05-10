El Utebo pierde en Santa Ana ante el Águilas y se complica una eliminatoria que se decidirá en Murcia (1-2)

Un mal resultado deja al Utebo muy cuesta arriba la primera ronda del playoff de ascenso a Primera RFEF. Los de Juan Casajús, que querían sacar un resultado favorable en casa para encarar con más opciones la vuelta de la eliminatoria a domicilio, han caído ante el Águilas FC (1-2) en un partido igualado con un final de infarto en el que su rival ha sabido imponer su juego.

Guti conduce el balón durante el partido ante el Águilas. / Jaime Galindo

El conjunto aragonés ha estado por detrás en el marcador durante la mayor parte del encuentro tras encajar un gol en el minuto 7 de partido. En el transcurso del choque, el cuadro murciano ha sido el claro dominador gozando de un mayor número de ocasiones y varias oportunidades de dejar casi sentenciada la eliminatoria. Sin embargo, la solidez defensiva le ha dado al Utebo la posibilidad de mantenerse vivo hasta al final.

Así ha llegado el gol del Carlos Beitia en el minuto 91 para igualar el choque y devolver las esperanzas al equipo zaragozano. Sin embargo, en la jugada posterior al gol de los locales, el Águilas ha vuelto a anotar el que ha sido el último gol del partido que confirma la derrota del club aragonés.

El Utebo tendrá una nueva oportunidad de continuar en el playoff de ascenso a Primera Federación, el cuarto que disputa de manera consecutiva, con el enfrentamiento de vuelta que se jugará el próximo domingo en Murcia. Allí, los aragoneses tendrán que remontar un gol de diferencia en un campo hostil para pasar la eliminatoria.