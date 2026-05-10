El Zaragoza CFF cae goleado y se queda sin ascenso (5-0)
Las aragonesas, que ya habían perdido en la ida, no tuvieron ninguna opción ante el Sant Adriá
Era el día clave de la temporada y el Zaragoza CFF tuvo su peor tarde. El equipo aragonés cayó goleado (5-0) en Badalona en la vuelta del playoff de ascenso y se queda sin el sueño que llevaba persiguiendo todo el curso. No le salió a las de Carlos Roldán, que tendrá que volver a intentarlo al año que viene.
Ya había caído el Zaragoza CFF ante el Ona Sant Adriá en la ida (1-2), pero las zaragozanas viajaban con la ilusión de darle la vuelta a la eliminatoria. Pero al cuarto de hora las cosas se comenzaron a torcer, aunque el equipo tuvo opciones de marcharse al descanso al menos con empate.
No lo consiguió y la segunda parte fue un desastre en el que recibió cuatro goles más. Una triste manera de acabar un año que prometía mucho, aunque finalmente el Zaragoza CFF se ha quedado con la miel en los labios.
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