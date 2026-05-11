Alfonso Biel Borraz, nuevo presidente del Utebo FC

El Utebo FC informa de que, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del club y habiéndose presentado una única candidatura, encabezada por Alfonso Biel Borraz, este se convierte oficialmente en el nuevo presidente de la entidad.

Conocido empresario aragonés y con una amplia trayectoria profesional y directiva en el ámbito industrial, Alfonso Biel Borraz ha mantenido siempre una estrecha vinculación con el Utebo FC, formando parte de la entidad como socio y colaborando activamente con el club también como patrocinador.

La proclamación se produce conforme al proceso electoral anunciado por el club semanas atrás. "Desde el Utebo FC le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencidos de que sus éxitos serán también los del club", señala la entidad.