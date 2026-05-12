La historia del AC Rozzano, el carismático equipo de Zaragoza que ha logrado cuatro ascensos consecutivos: "Lo que estamos logrando es impensable"

Ascender de categoría no es nada sencillo en el fútbol español. Equipos históricos como el Málaga, el Racing de Santander o el propio Real Zaragoza saben bien lo difícil que puede resultar salir de una división. Una realidad que también se vive en el fútbol regional, donde muchos clubes pasan años persiguiendo un salto que nunca llega. Sin embargo, en Aragón hay un caso que rompe todos los esquemas y rebosa humildad. El AC Rozzano, un club creado hace apenas cinco años por un grupo de amigos, ha logrado la hazaña de encadenar cuatro ascensos consecutivos, certificando su llegada a Regional Preferente con tres jornadas de antelación.

Con un nombre inspirado en un pueblo de la provincia italiana de Cosenza, su base de jugadores formados en El Olivar y antiguos compañeros en el CD Vedruna han creado un núcleo familiar que les ha impulsado a pasar en cinco años de Tercera Regional a Preferente, a tan solo un escalón por debajo de 3ª Federación. "Tenemos algo que nos diferencia del resto, somos todos iguales, somos una piña. El primer testamento del Rozzano es que el grupo va por encima de las individualidades", explica a este diario Javier Benito, entrenador del equipo desde hace dos años.

El AC Rozzano haciendo un corro previo al partido contra el CD San Gregorio Arrabal de este domingo / SERVICIO ESPECIAL

Su 'fórmula secreta' se basa en eso, en la mentalidad de familia que "a veces hace más que la calidad que tengas en las piernas", a pesar de ser conscientes del talento que poseen sus jugadores. "He tenido plantillas mucho mejores y no han fructificado como esta, vamos con esa sintonía que nos hace crecer cada día. ¿Y si perdemos? No hay presión, nos vamos a tomar algo y hablamos de todo menos de la derrota", asegura vivir con esa tranquilidad, aunque también admite ese "gen competitivo" necesario en el fútbol y la "meticulosidad" como primer entrenador de la que no ha tardado en recibir halagos de los rivales.

Destaca por otra parte los cambios de mentalidad contantes que "irremediablemente" han tenido que vivir estos años. "Nos marcábamos siempre el mismo objetivo: 40-42 puntos y la permanencia. Pero veíamos que en diciembre-enero llegábamos ahí y aspirábamos a más, y ganábamos, ganábamos... Es algo increíble", acentúa Benito. "Te metes esa presión de querer un poquito más, pero todos nos movemos en la misma línea y es por ello que salen las cosas".

Un equipo consensuado y al unísono

Uno de sus fundadores hace cinco años y actual presidente, Raúl Blasco, describe al igual que su entrenador lo que es el Rozzano y recuerda sus inicios en la temporada post-pandemia, en la 20/21. "Unos amigos querían crear un equipo desde cero y necesitaban gente. Varios del Vedruna dimos el paso y lo fundamos. La primera temporada fue complicada, no conseguimos ascender pero estuvimos peleándolo. En los años siguientes fuimos repescando a conocidos del Olivar y algún fichaje más de la carrera en la universidad, la mayoría ingenieros. Formamos un equipo más sólido", recopila el también jugador.

Juegan en los campos del Olivar, en el barrio de Casablanca, y son los propios jugadores los que conforman la directiva del club, algo que es visto con muy buenos ojos por ellos mismos. "Esto nació como un club de amigos, con cero intereses económicos, nunca ha habido malas formas y todas las decisiones son consensuadas, todo el mundo tiene opinión. Diferenciamos bastante bien los intereses deportivos del jugador a los de la directiva", detalla Blasco, que junto a Jorge Arévalo (secretario y también fundador) y Diego Marzo (tesorero) conforman estos puestos básicos para que funcione una entidad futbolera.

Jorge Arévalo (secretario y fundador), Raúl Blasco (presidente y fundador), Diego Marzo (tesorero), directiva del AC Rozzano / SERVICIO ESPECIAL

Respecto a esta hazaña de los ascensos, hay momentos en el que "ni ellos mismos se lo creen, pero así se ha dado". "Lo que estamos haciendo es impensable. Cada una de estas temporadas nuestra prioridad es disfrutar y salvarnos, pero el ambiente de este vestuario te da un plus, más aún cuando exjugadores que ya no están siguen apoyándote desde la grada cada fin de semana", expresa el futbolista

Con contundencia y... ¿Rumbo a Preferente?

Las matemáticas han dado la razón a la proyección del AC Rozzano este mismo fin de semana, cuando tras varios resultados favorables y su victoria frente al CD San Gregorio con un marcador de 2-4, han 'cantado el alirón' en lo que para ellos ya es algo más que un título: el ascenso a Regional Preferente.

Los han hecho a falta de tres jornadas para que se acabara el campeonato de 1ª División Regional, con 72 puntos, sólo tres derrotas (dos de ellas frente a los líderes, el CD Oliver), 82 goles anotados y a 11 unidades del tercero. Una diferencia bastante notable con el resto de equipos que o bien van a pelear por ascender en 'playoffs' (la cosa está entre La Cartuja, con 61 puntos, y el CD San Mateo, con 58) o van a terminar el curso en zona de nadie.

Clasificación de la 1ª División Regional de Aragón (jornada 31) / Federación Aragonesa de Fútbol

La cuestión ahora es la siguiente: ¿hay suficiente presupuesto para que el AC Rozzano debute en Preferente? Ambos componentes del club lo tienen claro. "Es mucho dinero. Ya esta temporada hemos tenido suerte de recibir una buena financiación para jugar en Primera Regional gracias a Madrade Consults y Mare Nostrum, ahora con el ascenso ya decidido estamos haciendo cálculos y encaje de bolillos para que nos dé el dinero y jugar en Preferente. Aún nos queda intentar quedar primeros, pero tenemos esperanza en conseguir esa financiación", reflexiona Blasco, visualizando una luz al final de túnel.

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Javier Benito refuerza estas expectativas, aunque sin venirse arriba: "Después de este último tercio de temporada con mucho estrés y certificar el ascenso en nuestro primer matchball, creemos que vamos a lograr que nos financien. Sé que hay conversaciones para ello, pero ahora toca esperar y que se materialice para así jugar en Preferente y no sólo dar guerra, sino mantenernos en una categoría tan jodida", sentencia el entrenador, en lo que es uno de los proyectos más carismáticos, humildes y efectivos de todo el fútbol aragonés.