El Betis vence al Elche y vuelve a la Champions 21 años después

El Betis, gracias a su triunfo de este martes en La Cartuja (2-1), certifica su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones después de que lo consiguiera por primera vez hace veintiún años, mientras que la derrota del Elche le deja en un situación muy complica en su misión de la permanencia.

Llegaron ambos a la antepenúltima jornada con objetivos importantes y muy diferentes, con lo que la victoria era necesaria, para el sevillano en su intento de amarrar la quinta plaza, y con ella volver a la 'Champions', y para el ilicitano en su lucha por separarse de la zona de descenso.

Una hora antes del comienzo de este choque se medían en el estadio Balaídos otros dos equipos que influían en la pelea de los que jugaban en La Cartuja, con el Celta también en busca de esa quita plaza pero con cuatro puntos menos que los sevillanos y un Levante penúltimo a tres de los ilicitanos.

Esa circunstancia motivó que de reojo se mirara al partido de Vigo, que acabó con una remontada del Levante (2-3) que dejó algo más tranquilo al Betis y ya con los deberes matemáticamente hechos y más necesitado al Elche en su misión de la permanencia.

El entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, tuvo una baja de última hora y se cayó de la convocatoria el lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez por una virasis, con lo que su puesto en el once fue para el dominicano Junior Firpo.

El técnico del Elche, un Eder Sarabia de pasado bético al ser el ayudante de Quique Setién en su etapa en el banquillo verdiblanco, no pudo contar por tercera jornada consecutiva con el delantero Rafa Mir, quien se recupera de una elongación, y dejó en el banquillo inicialmente al punta uruguayo Álvaro Rodríguez, quien quiso estar en Sevilla pese al reciente fallecimiento de su padre, el exfutbolista del Peñarol Daniel 'Coquito' Rodríguez.

No se había visto demasiado y en una rápida transición, Pablo Fornals le pasó el balón a Cucho Hernández, quien desde lejos puso el balón ajustado al palo e imposible para que el meta argentino Matías Dituro impidiera el undécimo gol en LaLiga del colombiano.

Con el 1-0 el partido transcurrió con poco ritmo, el suficiente para que los locales no tuvieran problemas en su área y para, en alguna contra, buscar un segundo tanto para el que tampoco puso mucho ímpetu, lo que pagaron en el tramo final de la primera mitad, cuando El Elche, que no había hecho nada en ataque, empató con un remate de Héctor Fort en el que encontró la colaboración involuntaria de Junior Firpo.

Pudo ser peor para los béticos en la última jugada de la primera parte, cuando el árbitro anuló el que hubiera sido el 1-2 logrado por el congoleño Grady Diangana por mano previa del portugués André Silva, lo que dejó mucha incertidumbre para la segunda mitad.

Nada mas reanudarse el partido en el segundo periodo se le complicó al conjunto visitante, al ser expulsado con roja directa el defensa francés Léo Pétrot por una fuerte entrada al brasileño Antony dos Santos, lo que ayudó a que el Betis apretara en busca del gol que desequilibrara el empate y que llegó a los 68 minutos con un gran zapatazo de Pablo Fornals.

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Ese tanto y la merma del Elche con un jugador menos motivó que no pasara mucho más ante la felicidad de los locales y la preocupación de los visitante.