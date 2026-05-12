El Calamocha, pasito a pasito hasta la cima: "Una Liga es lo más justo que hay, porque gana el que mejor lo ha hecho"

El fútbol aragonés dejó el pasado domingo una de las historias más impactantes de los últimos años. El Calamocha CF consiguió el primer ascenso de su historia a Segunda RFEF al ganar el campeonato liguero en el grupo aragonés de Tercera Federación tras una última jornada frenética en la que tres equipos llegaban con opciones de quedarse el liderato con puntuaciones de récord. Un ascenso directo que se consumó gracias a la victoria del conjunto turolense en Cariñena y al empate entre el Atlético Monzón y el Cuarte en el Isidro Calderón.

El equipo del Jiloca llevó a cabo una gesta que ha traído la alegría del deporte a todo un pueblo y que muchos de sus protagonistas van a tardar en procesar. «La verdad es que va a costar unos días, unas semanas y yo creo que hasta meses asimilar esto, porque hemos hecho una hazaña», asegura el entrenador el Calamocha, Sergio Lagunas.

El técnico vivió con «incertidumbre» una última jornada de Liga con horario unificado en la que todo se resolvió en los últimos instantes. «Yo estaba en el banquillo, minuto 80, pregunté cómo iban y me dijeron, '1-0, gana el Monzón'». El cuadro turolense, en un partido con el marcador aún sin abrir, solo conseguía un punto y, por si fuera poco, el resultado en el encuentro que se disputaba en el Cinca Medio no le servía. Aun así, Lagunas pensaba solo en hacer su parte del trabajo. «Yo quería, mínimo, ser segundo. Nos pusimos a atacar y cambiamos el sistema para intentar ganar, y dio sus frutos porque metimos el gol», recuerda.

Los jugadores del Calamocha y del Cariñena se saludan sobre el césped. / Calamocha CF

Fue entonces cuando, como recompensa casi providencial a su arrojo, llegó el milagro en el Isidro Calderón. «Una vez metimos, a los dos o tres minutos, cantaron gol los de fuera y digo: ha empatado el Cuarte. Le pregunté a mi segundo y me dijo que sí». Todavía no estaba todo hecho y no era en absoluto momento para relajarse. «Alegría y nervios para intentar mantener el resultado que nos hacía campeones. Terminamos nosotros dos minutos antes que ellos y la gente lo celebraba ya, pero el partido del Monzón no estaba terminado. Cuando lo hicieron, alegría por todos lados».

Todo ello en un duelo con mucho en juego para los dos equipos en La Platera, contra un Cariñena que, de no obtener el Grupo 17 una segunda plaza de ascenso durante el playoff, se verá obligado a bajar a Regional Preferente a causa del arrastre generado por los descensos de la SD Ejea y el Deportivo Aragón. «La primera parte estuvo muy igualada. La segunda, yo creo que fue totalmente nuestra. Fue un partido muy competido».

Sergio Lagunas, en la banda durante un partido del Calamocha esta temporada. / Erika Martínez

No obstante, el Calamocha hizo alarde de su constancia y se llevó la victoria que lo convirtió en campeón. «Al final los puntos no engañan. Acabamos la primera vuelta líderes y luego, en la segunda, nos recortaron. Pero hasta que no son todos los partidos, no termina la Liga», subraya Sergio Lagunas, quien considera que no cabe lugar a dudas del merecimiento del ascenso: «Una Liga es lo más justo que hay, porque gana el que es más regular y el que mejor lo ha hecho».

Toda una proeza a la altura de muy pocas otras en el deporte regional. «Yo creo que, de los últimos diez años en Aragón, es la mayor hazaña futbolística que hay, junto con la del Brea cuando subió a Segunda RFEF». Un mérito que solo se entiende desde las posibilidades del club turolense. «Con los medios que tenemos, con la poca gente que hay en un pueblo de 4.000 habitantes, en el que la directiva son cuatro, en el cuerpo técnico también vamos cuatro, y luego vas a otros clubes y tienen veinticinco».

El Calamocha celebra el ascenso de Regional Preferente a Tercera RFEF, en 2018. / Calamocha CF

Sin embargo, poco se ha notado el aspecto demográfico en el apoyo de la afición y el trabajo del equipo. «Estoy superorgulloso de que la gente se haya enganchado. Había 4.000 o 5.000 personas en Monzón, nosotros tuvimos a 700 u 800 en Cariñena. No podemos competir contra ellos en nada más que en ilusión, en carácter, en sacrificio y en trabajo. Eso ha ganado a todos los medios habidos y por haber».

Unas cualidades que empujan ahora a Lagunas a querer el proyecto del Calamocha el curso que viene. «Es un poco más de sacrificio. Yo soy un hombre que vengo de picar piedra, no me han regalado nada. Quise entrenar en Tercera y tuve que subir con el Calamocha. Y si he querido entrenar en Segunda RFEF, he tenido que volver a subir», remarca.