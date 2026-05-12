Fútbol
Directo | Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid y se presenta a la reelección: "No voy a dimitir"
"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar", asegura
EFE
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó este martes que no va a dimitir e informó de que ha pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la junta directiva a la que se va a presentar.
"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar", dijo.
"¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid", agregó en una comparecencia ante los medios de comunicación.
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