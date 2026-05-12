De jugar en Segunda RFEF en Aragón con el CD Ebro al equipo de Ibai Llanos en la Kings League de Gerard Piqué
Aitor Mujica, portero suplente del conjunto arlequinado esta temporada, jugará los playoffs con Porcinos FC
La Kings League continúa creciendo con la captación de talentos profesionales para un ámbito del fútbol mucho menos tradicional. El proyecto que impulsó el ahora empresario y presidente del FC Andorra en Segunda División, Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona y el Real Zaragoza entre otros, con la ayuda del streamer Ibai Llanos, dueño de uno de los equipos de la competición, hace casi 4 años, va incorporando cada temporada nuevos futbolistas de categorías nacionales.
Ha sido ahora un jugador que ha militado este curso en el CD Ebro, en el Grupo 2 de Segunda Federación, el que se suma a la Liga para la recta final de la campaña. Con la temporada acabada en el conjunto aragonés, que logró una holgada permanencia en la categoría, Aitor Mujica se suma a la portería de Porcinos FC, el equipo de Ibai, para encarar la semana de playoffs.
Mujica, nacido en Mataró en el año 2001, llegó al conjunto arlequinado el pasado verano procedente del Peralada y ha sido el arquero suplente del cuadro dirigido por Javier Genovés este curso. En el CD Ebro, el meta ha disputado 698 minutos y ha jugado 8 partidos como titular, manteniendo al portería a 0 en dos de ellos.
El futbolista catalán se une así a una larga nómina de jugadores del fútbol nacional que han pasado por la Kings League, tanto en activo como retirados. En octubre del año pasado, un ex del Real Zaragoza y otros equipos como el Cádiz, el Sporting de Gijón o el Tenerife, Nano Mesa, se sumaba también al proyecto para ponerse, enmascarado para mantener la sorpresa, la camiseta del Xbuyer Team.
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