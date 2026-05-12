El pueblo aragonés del mítico periodista deportivo Juan José Castillo le rinde un homenaje

La localidad zaragozana de Luna homenajeará este sábado, 16 de mayo, a uno de sus vecinos más ilustres, Juan José Castillo Biesa, reconocido periodista deportivo y rostro conocido de espacios deportivos en TVE.

En el acto de presentación llevado a cabo este martes, el diputado provincial Alfredo Zaldívar ha hecho hincapié en que “es un orgullo para nuestra provincia y, especialmente, para la localidad de Luna, rendir homenaje a Juan José Castillo, un periodista que no solo llevó el nombre de nuestra tierra a los medios nacionales, sino que también dejó una huella profunda en la formación de futuras generaciones de comunicadores”. A su juicio, su carrera periodística “es un ejemplo de compromiso, profesionalismo y pasión por contar historias que importan”.

Zaldívar ha añadido que este tipo de iniciativas son fundamentales para fortalecer la identidad local y reconocer a quienes contribuyen al patrimonio cultural y profesional de nuestra sociedad. “Recordar a quienes dedicaron su vida al periodismo nos permite transmitir valores esenciales como la ética, la dedicación y la curiosidad, elementos que Juan José Castillo encarnó en cada nota, cada transmisión y cada enseñanza que brindó a sus colegas”, agregó Zaldívar al tiempo que ha subrayado que “homenajear a Juan José Castillo es homenajear la excelencia periodística y el compromiso con la verdad, valores que nuestra provincia siempre debe promover y reconocer”.

Imagen de la presentación de este martes en la DPZ. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por su parte, el alcalde de Luna, Luis Miguel Casajús, ha reconocido que es “un orgullo” rendir este homenaje y ha considerado justo “dar cabida a quien paseó el nombre de nuestro pueblo por el mundo y nunca dejó de venir junto a sus hermanos a sus raíces y al Santuario de la Virgen de Monlora, de la que era muy devoto”.

El primer edil ha explicado que “hemos elegido el Espacio Polideportivo para darle su nombre frente a otras opciones porque en esas instalaciones se practican deportes”. Para una localidad como Luna, “contar con la presencia de su hija María José y una amplia representación familiar, además de un buen número de prestigiosos periodistas que vienen aquí para este homenaje, es un motivo de alegría y la señal de que sigue muy vivo en nuestro recuerdo. Esto nos da idea, además, de la magnitud de un personaje del que decimos con orgullo que nació en nuestro pueblo”, ha señalado.

Para Arturo Sisó, periodista deportivo, Castillo “es un ejemplo de talento aragonés en materia periodística. Sacó a la información deportiva del subgénero y le dio una relevancia tal que nació la sección polideportiva en un contexto de sociedad más moderna”

Imagen de la presentación de este martes en la DPZ. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además, ha recordado que fue la primera voz del tenis y creador del recordado "entró, entró", retransmitiendo la Copa Davis, finales de Wimbledon o Condes de Godó. Además, cubrió Juegos Olímpicos, campeonatos europeos y mundiales desde Helsinki 52 a Barcelona 92, incluido el oro de Paco Fdez Ochoa en Sapporo 72. Cubrió 32 deportes en 63 años de profesión. “Fue cercano a Los Magníficos, amigo y admirador de Carlos Lapetra, siempre se acercaba a saludar al Real Zaragoza cuando jugaba ante el FC Barcelona y el Español”, ha indicado.

Programa de actos

Los actos darán comienzo a las 11.00 con la recepción a la familia Castillo en la Plaza Mayor y posterior traslado a la Casa de la Cultura. Allí tendrá lugar la primera de las charlas, bajo el título “J.J. Castillo, hijo de Luna” dirigida por Jesús Catalán y con la presencia de Marisa Castillo, sobrina del periodista. En ella se recordará su vida en Luna con su familia, donde su padre era el encargado de la oficina de recaudación y correos de la localidad.

Posteriormente a las 12.55 se proyectará un vídeo homenaje a J.J. Castillo y a continuación habrá una tertulia con periodistas deportivos que analizarán su contribución profesional. Estarán presentes los exdirectores Manuel Tarín (Mundo Deportivo), José María Casanovas (Sport) y Alfredo Relaño (Diario AS), además de Tomás Guasch y Pepe Pallarés, profesionales de reconocida trayectoria que trabajaron a las órdenes de Castillo en diferentes etapas.

Más tarde se procederá al descubrimiento de la placa en el “Espacio Polideportivo J.J. Castillo”, cuyo nuevo nombre fue acordado por unanimidad del pleno el pasado mes de diciembre y abarca varias pistas polideportivas, reflejo de las diferentes disciplinas que Castillo abrió al mundo desde la información deportiva.

Juan José Castillo

El periodista deportivo Juan José Castillo (Luna, 1921- Barcelona, 2001) fue director de El Mundo Deportivo y rostro conocido de espacios deportivos en TVE como Sobre el Terreno o Polideportivo en las décadas de los 70 y 80.

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Desarrolló seis décadas de profesión que inició en el diario Amanecer de Zaragoza, antes de recalar en Barcelona. Fue la voz pionera del tenis en televisión y quien retransmitió la primera final de Copa Davis que disputó España en Australia (1967), creando la expresión “entró, entró”.