Aday Mara sigue deslumbrando en el Combine y apunta al top 10 del draft: estos son los equipos que le tienen en el radar

A principio de temporada se esperaba que Aday Mara fuese elegido en el draft de la NBA a comienzos de la segunda ronda o muy al final de la primera, como mucho en el puesto número 24. Después mejoró sus registros personales ante el incremento de minutos y fue vital para que Michigan ganase la NCAA. Fue el salto definitivo porque no solo hay que demostrar ser bueno, también que estás preparado para la presión y para jugar días grandes ante rivales de entidad, y ahora por ello apunta al top 10 del draft.

Está subiendo como la espuma desde el March Madness y el Combine lo está corroborando. En Chicago, en las pruebas con otros jugadores que van a ser elegidos en el draft, está deslumbrando en las pruebas.

En las físicas logró ser el segundo jugador con más envergadura (2.99) entre altura y brazos extendidos hacia arriba de la historia del Combine, su altura se corroboró que era de 2.21 sin zapatillas, que es la trampa que muchos jugadores usan para inflar sus números, y este martes hizo dos pruebas espectaculares que han sorprendido a los equipos de la NBA, que cuentan con personal especializado para evaluar a los jugadores.

La primera fue la de agilidad, desplazamiento lateral y correr hacia atrás, donde hizo un registro mejor de lo esperado y siendo bastante más rápido que Cameron Boozer, que apunta a los cinco primeros puestos.

La segunda, una inesperada: el lanzamiento de tres. Cada jugador debía tirar 25 triples liberados como en un concurso, cinco en cada una de las cinco posiciones de esquina a esquina, y consiguió anotar 12, un 48%. Son números mucho mejores que en su etapa universitaria. En UCLA, en dos años, ni lanzó de tres. Y en Michigan tiró 10 lanzamientos y convirtió 3.

Si a su altura, envergadura, juego de pies, intimidación y agilidad se le suma la amenaza exterior, las franquicias de la NBA se frotan las manos ante el diamante en bruto que tienen delante.

¿Dónde acabará?

La lotería del draft ha ido despejando incógnitas, aunque todavía quedan muchas. Dybantsa será el pick 1 casi seguro de los Washington Wizards, igual que Peterson el 2 de Utah Jazz. Cameron Boozer apunta al 3 de Memphis Grizzlies y en el 4 aparecen los Chicago Bulls, que iban a escoger más abajo y tenían a Aday Mara en el radar, pero que aprovechando el subidón de puestos escogerían a un perfil más '3' o '4' como Caleb Wilson.

El primer equipo que podría firmar a Aday Mara, aunque parece poco probable, es Los Angeles Clippers en el puesto 5. Necesitan un tirador principalmente y para el puesto de pívot tienen a Ivica Zubac y con un año más de contrato. Podrían escogerle y que sea suplente de Zubac o traspasar al croata, pero no parece que vayan a hacerlo.

En el puesto 8 se encuentra la segunda opción para Aday Mara de estar en el top 10 y quizá la más firme: Atlanta Hawks. El conjunto de Georgia, que disputó la primera ronda del playoff ante los Knicks, necesita un pívot alto, porque ha estado jugando de '5' titular Onyeka Okunwyu, de 2.08 y Landale y Koloko no son jugadores para dar un salto de nivel. De todos modos, también necesitan a un tirador puro y deberán elegir.

Después, si cae top 10, emergen dos franquicias que serían oro para el aragonés: Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder. The Athletic, en su última predicción, le coloca en los Warriors de Stephen Curry y Jimmy Butler. En San Francisco coincidiría con Porzingis, otro jugador altísimo y de su mismo perfil, del que sería o bien suplente y aprendería de él y de Draymond Green o, por el jugoso contrato del letón, podrían apostar por un traspaso para conseguir otros jugadores.

Y en cuanto a los vigentes campeones y grandes favoritos a repetir título, poco que decir. Recalaría en el mejor equipo de la NBA, con el mejor jugador actual (Shai Gilgeous-Alexander) y compartía puesto con Holmgrem y con Harternstein, al que quizá OKC le podría buscar un traspaso en su último año de contrato. En los campeones sería un segundo espada, un jugador de rotación pero con aspiraciones de ganar todo, ya que en su puesto Holmgren firmó una extensión de novato por el máximo y es una gran apuesta de la franquicia. De todos modos, suelen jugar ambos pívots juntos y sería una opción, con Mara en el '5'.

En caso de seguir bajando, algo poco probable, hay dos franquicias que parecen estar muy interesadas: Charlotte Hornets (14) y Chicago Bulls (15), que tendrían bastante claro elegir a Aday siempre y cuando no fuese elegido antes.