El Racing Club Zaragoza anuncia que continuará en el Parque Deportivo Ebro

El Racing Club Zaragoza emitió ayer un comunicado para anunciar que continuará un año más hospedado en las instalaciones del Parque Deportivo Ebro. «Queremos comunicar a todas nuestras familias, jugadores, y personas cercanas al club que, tras numerosas reuniones, conversaciones y un importante esfuerzo por parte de todas las partes implicadas, hemos tomado la decisión de continuar en la que sentimos como nuestra casa», explica el texto.

La entidad responde así a los rumores del una fusión con otro club y un traspaso a otra zona de la ciudad y agradecen la colaboración de todas las partes implicadas en los diferentes procesos desarrollados durante esta búsqueda de estabilidad del club. «Queremos agradecer de manera muy especial la predisposición, cercanía y calidad humana mostrada por la Junta Directiva del C.D. Fleta durante todo este proceso. Hemos encontrado personas nobles, honestas y con una verdadera voluntad de ayudar a nuestro club».

De igual manera, indican al inicio de su comunicado las complicaciones obvias que supone la planificación de la temporada para un club de relativamente reciente creación: «Una temporada más, Racing Club Zaragoza ha trabajado de forma incansable, tanto a nivel deportivo como institucional, con un único objetivo: garantizar la estabilidad, la sostenibilidad y el crecimiento de un proyecto que nació hace ya 11 años y que, con esfuerzo, dedicación y muchísima pasión, se ha consolidado como una de las entidades de referencia del fútbol base aragonés», añade el escrito.

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Por último, desde el Racing Club Zaragoza quieren agradecer también al Parque Deportivo Ebro «su disposición para acercar posturas». Concluye el comunicado con la promesa de mantener la filosofía del club: «RCZ continuará trabajando con la misma responsabilidad, exigencia e ilusión con la que ha afrontado cada etapa de su crecimiento».