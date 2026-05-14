Ancelotti señala a la plantilla del Real Madrid: "La vieja generación de jugadores tiene que reconstruirse"

Carlo Ancelotti observa desde lejos como el Real Madrid cierra otra temporada en blanco. La primera la vivió desde el banquillo, y esta segunda la ha seguido como seleccionador de Brasil. El técnico italiano fue despedido en verano por el club blanco tras aceptar la oferta de la 'canarinha'. Identificado como el principal culpable del fracaso madridista el año pasado, el entrenador de 66 años ha señalado ahora la plantilla como uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el Madrid a la hora de volver a triunfar, insinuando que no se han reemplazado los pilares que tanto éxito trajeron a la capital: "La vieja generación de jugadores tiene que reconstruirse."

En una entrevista con The Athletic anterior a la incendiaria rueda de prensa de Florentino, Ancelotti reflexionó sobre las carencias de la actual plantilla que dirige Álvaro Arbeloa: "El Real Madrid necesita tiempo para reconstruir ese ambiente en la plantilla, que les dio mucho éxito. No es solo un problema de calidad técnica. Para tener éxito, también hay que encontrar un buen equilibrio. En los últimos años, el Real Madrid perdió jugadores importantes: Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho... El ambiente en la plantilla es importante, viene de estos jugadores, que tienen más carácter, más personalidad y más liderazgo".

Soldados y estratega

Además de insinuar que los actuales jugadores del Real Madrid pecan de algunos rasgos fundamentales para ganar, el técnico italiano ofreció un análisis sobre su manera de gestionar un vestuario lleno de estrellas: "Hablar con los jugadores no es una debilidad. Es simplemente una acción muy importante, porque tengo que transmitirles mi idea de fútbol. No quiero soldados en el campo. Quiero jugadores convencidos de lo que tienen que hacer en el terreno de juego. No gano títulos solo por mi relación con los jugadores. Las buenas relaciones que tengo con ellos me ayudan porque me permiten sacarles el máximo provecho."

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Kylian Mbappé conversa con Carlo Ancelotti durante un entrenamiento del Real Madrid. / EP

Ancelotti es consciente de su reputación como entrenador que se preocupa más por la relación humana que por los conceptos tácticos, pero argumenta que no le presta atención: "No me importa si la gente dice que soy o no un buen estratega. Lo único que puedo decir es que conozco muy bien todos los aspectos del juego. Parece que en el Real Madrid los jugadores hacen lo que quieren, pero no es cierto, es una tontería enorme. No es verdad. Cuando yo estaba ahí tenía una idea y trataba de discutirla con los jugadores, estuvieran de acuerdo o no. El jugador debe ser parte de esa idea, no quiero imponer estrategia. No significa que no la haya, la hay y muy buena, ganamos dos Champions, pero los jugadores deben seguirla. La idea de que el Madrid no quiere seguir un estilo o estrategia no es verdad".