El Atlético Monzón recurre el partido contra el CD Cuarte por alineación indebida: "Entendemos que no puede jugar"
El equipo del Alto Aragón alega que un jugador de categoría juvenil del conjunto rival debía cumplir una sanción
El final de Liga en Tercera Federación sigue dando coletazos después de un desenlace inesperado que terminó con el ascenso del Calamocha en el último partido de Liga tras ganar en Cariñena. La promoción directa del conjunto turolense fue posible gracias al reparto de puntos entre el CD Cuarte y el Atlético Monzón, primero y segundo en la clasificación antes del inicio de la jornada.
El equipo del Alto Aragón decidió presentar este martes un recurso ante el Comité de Competición para reclamar una supuesta alineación indebida por parte del Cuarte. El Monzón alega que un jugador de categoría juvenil del equipo zaragozano, que entró en el minuto 84 del encuentro en el Isidro Calderón, debía cumplir una sanción que le impediría estar disponible para el partido en el que su equipo se jugaba el ascenso directo a Segunda RFEF.
El futbolista en cuestión, que disputó un día antes del duelo en el Cinca Medio su encuentro de Juvenil Preferente ante el Valdefierro, sería además jugador de fútbol sala, disciplina en la que habría recibido la sanción. "Entendemos que no puede jugar en toda la jornada, eso implica el sábado y el domingo. Si fuera un jugador nuestro no lo dejaríamos jugar", remarca el presidente del Atlético Monzón, Javier Aventín, para quien se trata de un error cometido por el cuadro dirigido por Javi Álamo.
Ahora, desde el entorno del club tendrán que esperar la resolución por parte del Juez Único de Competición, aunque son conscientes de que no es fácil pronosticar la decisión: "Es un tema complicado, no se puede saber", indica el dirigente. Mientras, el conjunto de Ismael Mariani, tercer clasificado según la clasificación actual, sigue mentalizado de cara disputar el primer partido de la fase de ascenso que jugarán este sábado en Épila: "Estamos preparando la expedición, seguimos trabajando concentrados en eso. Estamos en el playoff y vamos a intentar ganarlo", concluye Aventín.
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