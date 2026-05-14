El BM Contazara y una salvación en Plata: "Contentos y muy satisfechos con el trabajo, ha sido una sorpresa"

Un tramo final de temporada con números de gigante le dio al BM Contazara el desenlace soñado: el equipo zaragozano de balonmano seguirá un año más en División de Honor Plata. Un objetivo para cuya consecución hizo el club en febrero un movimiento en el mercado, un cambio en el banquillo, que ha terminado de la mejor manera posible. Carlos García fue el elegido para tratar de exprimir un último arreón a la plantilla, algo que él mismo ha visto cumplirse: “Contentos y muy satisfechos con el trabajo”, valora el técnico después de toda una gran gesta.

Y es que el Contazara no solo ha logrado la salvación, sino que ha evitado el descenso de forma directa tras esquivar las posiciones de la tabla que obligan a disputar el playout, algo que llegó a parecer una quimera durante el curso: “Ha sido inesperado salvarnos sin tener que jugarnos la permanencia. Lo hubiéramos firmado todos hace un mes”, admite Carlos García.

El entrenador llegó hace menos de tres meses con diez choques, de una Liga de treinta jornadas, todavía pendientes en la agenda del equipo. Su primer encuentro se saldó con una victoria a domicilio por la mínima contra un rival directo en la zona baja. “Tenemos un poco la suerte de ganar en Málaga por un punto”. Desde entonces, la salvación ha sido una carrera de fondo que no se ha resuelto hasta la última fecha del calendario.

Carlos García dirige a su equipo durante un partido del Contazara este curso. / SERVICIO ESPECIAL

Un escenario que, pese al buen hacer del conjunto aragonés, ha logrado tres victorias y un empate en los últimos cinco encuentros, parecía ponerse cada vez más complicado. Hasta que, en la penúltima jornada, la fortuna les sonrió: “Se da la circunstancia de que ganamos al Agustinos de 1 y el Oviedo pierde en Ibiza también de 1”, recalca el técnico asturiano.

Una bocanada de aire que permitía al grupo ver el horizonte más claro, aunque la prioridad todavía era evitar caer sin ni siquiera la oportunidad de intentarlo en el playout. “Yo no quería llegar a la última jornada jugándonos bajar directos, y al final no nos jugamos tampoco el descenso. Ha sido una sorpresa”, analiza Carlos García, quien ha visto el progreso del equipo en estas diez semanas: “Hemos ido ganando confianza con las jornadas”.

Carlos García habla con un miembro de su cuerpo técnico durante un partido. / SERVICIO ESPECIAL

Todo ello, en una complicada segunda categoría del balonmano nacional. “Ganamos varios encuentros cruciales por poco. La igualdad es la tónica de muchos partidos en esta Liga”. Una División de Honor Plata en la que, además, el Contazara era debutante este curso. “Los primeros años en esta categoría siempre son difíciles. Te vas adaptando a base de golpes”, sentencia el técnico.

Los primeros años en División de Honor Plata siempre son difíciles. Te vas adaptando a base de golpes Carlos García — Entrenador del BM Contazara

En este sentido, el club de Zaragoza logró el ascenso en mayo del año pasado después de que, tras haber agotado la vía deportiva y haber caído a las puertas, el BM La Roca renunciara a su plaza. La entidad encontraba así recompensa a todo su esfuerzo y se permitiría a sí misma creer en un futuro prometedor en el balonmano de élite: “Es un proyecto bonito, con mucha gente que quiere invertir en él, patrocinadores, y público que disfruta viéndolo”, añade.

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Ahora, con el gran sueño cumplido, García se ve con ganas de continuar al frente de un Contazara con el que ha hecho buenas migas desde el primer momento. “No ha habido conversaciones directas pero sí indirectas. Hay buena sintonía”. Una buena relación potenciada por la gran labor realizada: “Yo estoy muy a gusto y ellos están contentos con el trabajo que se ha hecho. Si llegamos a un acuerdo, a mí me gustaría estar al mando del equipo unos años”, concluye.