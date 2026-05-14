Constanza Beamonte, campeona absoluta de Aragón de golf

El Campeonato de Aragón Absoluto Femenino 2026 se ha celebrado este domingo en Golf Los Lagos, donde Constanza Beamonte se ha proclamado campeona de Aragón tras entregar una tarjeta al par del campo.

La competición se disputó en una jornada con excelentes condiciones meteorológicas, permitiendo el normal desarrollo del torneo y favoreciendo un buen nivel de juego a lo largo del recorrido zaragozano.

Constanza Beamonte resuelve el campeonato al par del campo

La jugadora del Real Club de Golf La Peñaza y perteneciente a las Aulas de Tecnificación de la Federación Aragonesa de Golf completó la mejor vuelta del día con una tarjeta de 72 golpes, resultado que le permitió hacerse con el título autonómico absoluto femenino de esta edición.

Su recorrido se sostuvo sobre una vuelta sólida y regular, manteniéndose en los registros más competitivos del campeonato hasta cerrar la jornada al par del campo.

Martina Cerrillo y Sofía Lavado, entre las destacadas del torneo

En la clasificación Scratch, la primera clasificada fue Martina Cerrillo Giral, firmando también una actuación destacada durante la jornada disputada en Golf Los Lagos.

Por su parte, Sofía Lavado logró la victoria en la clasificación hándicap, completando así el cuadro de ganadoras del campeonato autonómico. El subcampeonato hándicap fue para Claudia Lavado.

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Desde la Federación Aragonesa de Golf "continuamos impulsando las competiciones autonómicas como parte fundamental del desarrollo deportivo y competitivo del golf femenino en Aragón".