Jaime Pradilla hace historia y será el primer aragonés en jugar la Final Four de la Euroliga

Jaime Pradilla hizo historia anoche al convertirse, salvo lesión o contratiempo, en el primer jugador aragonés masculino que disputará la Final Four de la Euroliga.

El Valencia Basket del canterano del Casademont Zaragoza logró la machada al remontar el 0-2 en la serie adverso contra el Panathinaikos. Después de dos victorias en el infierno griego, ayer el conjunto taronja barrió de la pista a su rival y se impuso 81-67.

El zaragozano disputó algo más de 12 minutos en los que hizo 5 puntos y cogió 2 rebotes, aunque fue muy importante en el cuarto encuentro que forzó el regreso al Roig Arena (y de paso el aplazamiento del Casademont-Valencia, que se tenía que jugar ayer), donde anotó 10 puntos.

La Euroliga, en su actual formato y denominación, se estrenó en el 2001, si bien la Final Four no lo hizo hasta el curso siguiente. Entonces estaban todavía los hermanos Alberto y Lucio Angulo en el Real Madrid, y en 2003 solo Lucio, pero no lograron la clasificación.

Quién más cerca lo tuvo fue Carlos Alocén, que jugó en el Real Madrid, pero en su primera temporada el conjunto blanco cayó en cuartos y no se clasificó. En febrero del 2022 cayó lesionado del ligamento cruzado anterior y se la perdió por lesión (el Madrid fue subcampeón ante el Efes) y en la del 2024, ya recuperado tras 21 meses de calvario, no estuvo en la convocatoria. El Panathinaikos superó al Real Madrid en la final.

En las semifinales, en el mítico OAKA de Atenas, se medirá el Valencia Basket de Pradilla el 22 de mayo a las 20.00 horas al Real Madrid en un duelo entre españoles. En el otro lado se miden el Olympiacos y el Fenerbahce, a las 17.00.