El padre de Enrique Riquelme enfría la posible candidatura de su hijo a presidir el Real Madrid: "Tiene 37 años y es muy joven"

El padre de Enrique Riquelme, Enrique Riquelme de la Torre, ha evitado este jueves confirmar si su hijo presentará candidatura a la presidencia del Real Madrid, después de que el empresario alicantino haya trasladado este miércoles por carta a Florentino Pérez su preocupación por una convocatoria electoral inminente y haya solicitado una mesa de diálogo para acordar un proceso que fomente la "participación real" de los socios.

"Eso tiene que decirlo él, no lo voy a decir yo", ha afirmado Riquelme de la Torre al ser preguntado en Torrevieja por las aspiraciones de su hijo. El padre del presidente ejecutivo de Cox ha defendido, no obstante, el perfil personal y profesional del empresario: "A mi hijo lo veo muy bien. Es una persona muy trabajadora, muy seria y, como siempre lo ha sido, con muchas ganas de trabajar".

Riquelme de la Torre ha recordado que su hijo "se fue con 19 años a Panamá a trabajar" y ha subrayado que, además de trabajador, es "una persona honrada". Preguntado directamente por si el empresario está barajando presentarse a las elecciones del club blanco, ha insistido en que desconoce la decisión: "No lo sé, no lo sé".

Intercambio por carta con Florentino

La expectativa por el posible movimiento de Enrique Riquelme llega después de la carta enviada a Florentino Pérez, reproducida por el diario Marca, en la que el presidente ejecutivo de Cox reclama tiempo, diálogo y garantías para que los socios puedan participar en el futuro del Real Madrid tras la repentina convocatoria electoral.

En la misiva, el empresario sostiene que el contexto actual exige "tiempo, serenidad y reflexión". Desde México, donde se encuentra por motivos profesionales, Riquelme advierte de que el madridismo lleva "casi veinte años sin un proceso electoral participativo" y considera que los plazos actuales "no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas".

Los Riquelme, padre e hijo, dialogan con Fernando Sanz en Alicante. / Áxel Álvarez

Su padre ha confirmado este jueves que la noticia fue recibida por el empresario alicantino precisamente en México, aunque ha evitado valorar en términos críticos la decisión de Florentino Pérez de adelantar el calendario electoral. "Las elecciones eran en 2028. Las ha adelantado, está en su derecho de adelantarlas", ha señalado. "No soy quien para juzgar cuándo tiene que convocarlas. Yo creo que Florentino es un gran presidente y no puedo decir otra cosa", ha añadido.

En la carta, Enrique Riquelme propone a Pérez un encuentro en los próximos días para acordar "un proceso más amplio" y abordar cuestiones como el voto por correo o la posibilidad de conocer y contactar con los socios con derecho a voto. El empresario defiende que ese diálogo serviría para evitar que el madridismo entre en una etapa de "ruptura, polarización y tensión interna".

La respuesta de Florentino Pérez no tardó en llegar. En una entrevista en LaSexta, el presidente del Real Madrid aseguró: "Que se presente el que quiera. Yo no conozco a ese señor. Yo no pedí más tiempo para conseguir los avales. Yo quiero que se presente quien quiera, pero el club es de los socios, solo de los socios".

Riquelme, por su parte, ha querido despejar en su carta cualquier duda sobre su capacidad para concurrir al proceso. El empresario sostiene que cumple los requisitos de antigüedad y solvencia, y apunta como respaldo financiero a la reciente emisión de 2.000 millones de dólares en el mercado por parte de Cox, compañía de la que posee el 75%.

"Lo que me gusta es que esté con su empresa y con su trabajo"

Pese a ello, su padre ha rebajado este jueves cualquier lectura precipitada sobre una candidatura. "Tiene una empresa muy grande, con muchas personas a su cargo, y es una persona seria. Lo que más me gusta es que esté con su empresa y con su trabajo", ha indicado.

También ha evitado desvelar qué consejo le daría como padre ante una decisión de esta magnitud. "El consejo no te lo voy a decir, pero tiene 37 años y es muy joven. Es muy joven y es una gran persona", ha afirmado. "¿Qué voy a decir yo de mi hijo? Una gran persona, una persona seria y ya está. A partir de ahí, yo no soy mi hijo, no puedo contestar esas preguntas".

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Riquelme padre, en cualquier caso, ha cerrado filas en torno al madridismo de su familia: "Mi hijo es muy madridista. En mi casa, mis hijos son muy madridistas, mi hija es muy madridista. Todo lo que sea bueno para el Real Madrid, esté quien esté, para nosotros es bueno".