Acuerdo total Florentino - Mourinho

El Real Madrid volverá a recurrir al mismo plan que en 2010. En medio del caos institucional y deportivo que atraviesa el club, Florentino Pérez ha movido ficha y apostará por un viejo conocido para intentar recuperar el control del vestuario y devolverle competitividad al equipo: José Mourinho.

Tal y como ha podido saber SPORT, el presidente blanco y el técnico portugués tienen un acuerdo total para que el luso vuelva al Santiago Bernabéu una vez finalice el proceso electoral actualmente abierto en el club.

El regreso del 'Special One' se entiende dentro del Madrid como una respuesta directa a la fractura interna que ha marcado la temporada. Florentino considera que el vestuario necesita una figura con autoridad, personalidad y capacidad para imponer orden desde el primer día.

Mourinho será el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

Además, en las últimas semanas se fueron cayendo el resto de alternativas que manejaba el club. Klopp no tiene intención de volver a entrenar a corto plazo tras su desgaste en Liverpool, mientras que seleccionadores como Scaloni, Deschamps o Pochettino deberían esperar a terminar el Mundial para ejercer su nuevo puesto. Y en el Bernabéu tienen claro que no pueden esperar más.

Los últimos acontecimientos han acelerado y facilitado la tarea del presidente blanco. Aunque su salida en 2013 no fue la mejor, Florentino siempre ha tenido muy en consideración al portugués y el otro día ya dejó una pista en la entrevista con Pedrerol: "¿Si me gusta Mourinho? Me gustan todos los entrenadores. Él estuvo con nosotros, nos elevó la competitividad y luego ganamos varias Champions seguidas".

Los tiempos del anuncio

La idea del Real Madrid pasa por anunciar al nuevo entrenador una vez quede resuelto el proceso electoral convocado por el propio Florentino Pérez el pasado martes en una rueda de prensa que generó bastante polémica. El actual presidente adelantó los comicios en un movimiento que muchos interpretan como una estrategia para asegurarse un nuevo mandato sin oposición real.

El 23 de mayo es el último día para presentar candidaturas y, a estas alturas, todo apunta a que Enrique Riquelme, el único empresario que estudiaba seriamente enfrentarse a Florentino, no llegará a tiempo para completar todos los requisitos necesarios. En el club dan prácticamente por hecho que no habrá rival y que Florentino será proclamado presidente automáticamente una vez finalice el plazo.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Tras este 'paripé' electoral, el Madrid tendrá vía libre para empezar a activar todos los movimientos del nuevo proyecto deportivo. Y el primero de ellos será el anuncio de Mourinho como nuevo entrenador. La intención del club es que la oficialidad llegue en la semana de la última jornada de Liga. El Real Madrid cerrará el campeonato en casa frente al Athletic Club.

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La respuesta de Florentino a las peleas internas, las luchas de egos, los constantes plantones a los entrenadores y los títulos del FC Barcelona será devolver a José Mourinho al Santiago Bernabéu, tal y como hizo en 2010.