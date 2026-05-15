Se desvela uno de los equipos de la NBA con quien se ha reunido Aday Mara... y es una franquicia campeona y con un ex del Casademont en sus filas

Aday Mara continúa en Chicago participando en el NBA Combine, una semana de pruebas físicas y baloncestísticas con multitud de ejercicios y partidos entre jugadores que se presentan al draft. Y en lo que coinciden los periodistas que están ahí y que van hablando con franquicias es que el zaragozano está siendo uno de los que más está sorprendiendo y que está subiendo posiciones en el draft.

El aragonés hace dos días habló para los medios de comunicación en Chicago y reconoció que está conversando con muchos equipos: "Intento hablar con cada equipo, ver su interés en mí, pero obviamente nunca sabes; la noche del draft, me dicen que es una locura, nunca sabes qué equipo te va a seleccionar. Hablé con muchos equipos, no tengo un número, pero sí muchos", dijo.

Cada una de las franquicias tiene permitido entrevistarse con hasta 20 jugadores y deben seleccionar con quiénes hablan. Ahí se comenta el rol, lo que se espera de él y los equipos buscan ahondar en la personalidad.

Aday apunta a ser elegido entre el puesto 5 y el 15 y muchas franquicias han mostrado interés en él, como el propio Mara reconoció. Los Clippers, que tienen el pick 5, parece que se están decantando más por Keaton Wagler. Hawks (8), Bucks (10), Warriors (11), Thunder (12), Heat (13), Hornets (14) y Bulls (15) son opciones muy claras para Aday Mara.

El periodista Eric Nehm, insider de los Milwaukee Bucks, ha dado una lista de jugadores con los que se ha reunido la franquicia y uno de los nombres es el de Aday Mara.

Los Bucks, tras ganar el anillo de la NBA en la temporada 20-21, están en plena reconstrucción. Este año se han quedado sin playoff y apuntan a un cambio de rumbo total porque se está estudiando un posible traspaso de su estrella, el dos veces MVP Giannis Antotekounmpo, que cabe recordar que, aunque nunca llegó a debutar con el Casademont Zaragoza (entonces todavía CAI Zaragoza), fue fichado por Willy Villar en 2013. Se marchó ese verano rumbo a la NBA previo pago de 1 millón de dólares, 750.000 euros al cambio entonces, dejando 301.000 euros netos en las arcas del club.

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De todos modos, que se haya reunido con los Bucks no quiere decir nada, ya que es simplemente una de las muchas entrevistas que va a tener (o que ha tenido ya) con las franquicias. La noche del draft, el 23 de junio, saldrá de dudas, aunque con la información que manejan los periodistas se irá cerrando el círculo.