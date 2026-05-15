La SD Tarazona quiere a sellar la salvación ante el Betis Deportivo en La Cartuja

Una nueva jornada clave para uno de los equipos aragoneses se presenta en el calendario del Grupo 2 de Primera Federación, que está próximo a su fin. La SD Tarazona, envalentonada tras la victoria a domicilio ante el Nástic de Tarragona que le permitió salir del descenso y acercarse a la salvación, podría sellar este sábado su permanencia de forma matemática.

Para lograrlo, los de Juanma Barrero tendrán que obtener un resultado mejor que el cuadro catalán, al que superan por dos puntos y que recibe a un Europa quinto y con su clasificación para el playoff de ascenso a Segunda División en el aire. Tanto una victoria si el Nástic no suma los tres puntos, como un empate si pierde el conjunto tarraconense, mantendrían a los aragoneses en Primera RFEF a falta de un encuentro.

Sin embargo, no le será fácil al Tarazona, sumar los tres. El club aragonés visita al Betis Deportivo en La Cartuja en una jornada con horario unificado a las 21.00 horas. El filial andaluz, decimoséptimo en la tabla con 41 puntos, todavía tiene una opción de salvarse si el cuadro turiasonense pierde sus dos partidos y el Nástic se deja puntos en uno.

Jugadores del Nástic y el Tarazona dispután la posición antes de un balón parado. / SD Tarazona

El Tarazona debe hacer todo lo posible por vencer al Betis, ya que, aunque ahora depende de sí mismo, tendrá más complicado sumar los tres puntos en la última jornada, en la que recibe a un Sabadell segundo en plena lucha por el ascenso directo.

El Teruel, sin nada en juego

El CD Teruel, por su parte, tiene por delante un duelo intrascendente, dado que ya no tiene opciones matemáticas de entrar en playoff y, además, está virtualmente salvado. En este sentido, para que el club turolense acabara en descenso, tendría que darse una muy poco probable carambola con doble derrota y victorias del Nástic y el Tarazona en sus dos partidos, y de Ibiza, Alcorcón, Real Murcia y Juventud Torremolinos en uno de ellos.

Varios jugadores del Teruel, durante un partido esta temporada. / CD Teruel

Por tanto, los de Vicente Parras reciben en Pinilla al Atlético Sanluqueño también a las 21.00 horas y sin ninguna presión. Además, el cuadro gaditano tampoco se juega nada, puesto que ya no cuenta con opciones de mantenerse en la categoría. Aun así, la dinámica del Teruel, que ha bajado el ritmo en las últimas jornadas, es de las peores de la Liga. El conjunto turolense es el único equipo del grupo que no ha conocido la victoria en los últimos cinco choques.

Comienza el playoff en Tercera RFEF

En la máxima categoría del fútbol aragonés, con la Liga terminada el pasado domingo, comienza este fin de semana la fase de promoción a Segunda RFEF. Después de un empate en la última jornada que dejó tanto al Atlético Monzón como al CD Cuarte con muy mal sabor de boca y fuera del ascenso directo, ambos equipos buscan ahora agarrarse a la segunda oportunidad de acceder a Segunda Federación mediante un playoff al que se suman el Illueca y el Caspe.

Noticias relacionadas

Para el club del Cinca Medio, esa opción empieza este sábado con el partido de ida de la primera ronda de la fase de ascenso que disputará a las 18.00 horas contra un Épila que también sueña con el milagro. El Monzón, tercer clasificado, tendrá la ventaja de jugar la vuelta en casa ante los de Valdejalón, que acabaron la Liga en cuarta posición.