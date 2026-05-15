El Oliver ve partir a otra de sus promesas del 2011: Abel Massoko se marcha al Valencia

El CD Oliver Urrutia perdió hace unos días a Mateo Junza, un joven alevín de 11 años que pondrá rumbo al FC Barcelona. Y ahora, una de las perlas del conjunto zaragozano se marcha al Valencia.

Abel Massoko, jugador cadete de primer año del Oliver, ha firmado por la entidad de Paterna para la próxima temporada, tal y como anunció el club en sus redes sociales.

"El Valencia CF y el CD Oliver han llegado a un acuerdo para el fichaje de Abel Massoko por el club valencianista. Abel ha cumplido su quinta temporada en nuestro club, donde llegó en Alevines. Tras un gran crecimiento ha recibido la llamada de una cantera de Primera División, a la que se incorporará a partir del próximo curso", dice el escrito.

Esta temporada, asegura el Oliver, "ha sido uno de los máximos goleadores del Primera Cadete y el año pasado lideró la tabla de artilleros de División de Honor Infantil con 27 tantos en 30 partidos".

"Desde el CD Oliver te deseamos la mayor de las suertes en esta nueva aventura. Abel, esta siempre será tu casa y tendrás las puertas abiertas. ¡A seguir rompiéndola!", concluye.

Una generación prolífica en el CD Oliver

La generación 2011 sigue dando buenas noticias al CD Oliver. Tras confirmarse la salida de Abel Massoko al Valencia, son tres los jugadores que han compartido vestuario y ahora continúan su formación futbolística en canteras profesionales. Hace un año, se hacía oficial la llegada al conjunto ché de Álex Gómez, central de esta misma generación del Oliver que brilló con la Selección Aragonesa Sub-14 antes de dar el salto a Paterna.

Otro ex del Oliver que se marcha a la Comunidad Valenciana es Esteban Ferrer. El Racing Zaragoza confirmó la semana pasada la salida del joven delantero zaragozano con destino al Levante. Ferrer, que jugó la pasada temporada en el División de Honor Infantil del Real Zaragoza y este año estaba jugando en División de Honor Cadete con jugadores de un año más, compartió vestuario con Abel Massoko y Álex Gómez en el CD Oliver durante varias temporadas.

De ese mismo equipo de La Camisera también dio el salto a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza el joven central de origen rumano David Stroe. El defensa es una pieza fundamental del Primera Cadete blanquillo y también ha formado parte de las categorías inferiores de Rumanía. Esteban, Abel, Stroe y Gómez formaron parte de la misma plantilla en la temporada 23-24 en Primera Infantil del Oliver.

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La actual generación del 2011 del Oliver está compitiendo en Primera Cadete donde ha logrado el subcampeonato por detrás del Real Zaragoza tras una grandísima temporada compitiendo contra plantillas compuestas la gran mayoría por jugadores de un año más.