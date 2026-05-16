Juan José Castillo ya tiene su Espacio Polideportivo en Luna

La localidad de Luna (Zaragoza) rindió este sábado un sentido homenaje a uno de sus hijos más ilustres, el periodista deportivo Juan José Castillo (1921-2001). Autoridades locales, una amplia representación familiar encabezada por su hija María José, profesionales que trabajaron a sus órdenes y numerosos vecinos de la localidad recordaron al profesional que transformó la información deportiva desde finales de los años 60 hasta los 80, sin olvidar nunca su origen aragonés.

Su recuerdo sigue en pie, como la casa familiar donde su padre regentaba a principio del siglo XX la oficina de impuestos y de correos, donde nació Juan José y sus hermanos. Allí hubo una breve visita de obligado cumplimiento, antes de sendas charlas en la Casa de Cultura.

Marisa Castillo (sobrina) y Tomás Samper, moderados por Jesús Catalán, repasaron la vida y la vinculación del periodista con su localidad natal, sus regresos, su presencia en fiestas patronales, las comidas populares y su devoción por la Virgen de Monlora.

Descubrimiento de la placa homenaje a Juan José Castillo. / Ayto de Luna /Ramón Comet

Posteriormente periodistas y excompañeros como Tomás Guasch, y los exdirectores Manuel Tarín (Mundo Deportivo), José María Casanovas (Sport) y Alfredo Relaño (Diario AS), moderados por Arturo Sisó, recordaron su trayectoria profesional.

Testimonios que avalan el reconocimiento a una extraordinaria carrera iniciada en el periódico Amanecer de Zaragoza con apenas 16 años. Tampoco faltaron divertidas anécdotas en su quehacer diario, siempre presidido por la fuerte vocación que le mereció el apelativo de “periodista de raza”. Hubo además videos de recuerdo de deportistas como Manuel Orantes, José Ángel Iribar y del periodista José María García.

Un Espacio Polideportivo con su nombre

El alcalde de Luna, Miguel Casajús, explicó en su intervención, cómo Arturo Sisó le animó a realizar un homenaje en su localidad. Así, el pasado mes de diciembre el pleno del ayuntamiento aprobó el nombre de “Espacio Polideportivo J.J Castillo” como mejor reconocimiento. “Velaremos para mantener adecuadamente estas instalaciones, con el orgullo de saber que tienen el nombre de uno de nuestros hijos más ilustres y maestro de periodistas”, reseñó.

Miguel Casajús y María José Castillo retiraron una bandera de Aragón con el escudo de Luna para descubrir el monolito que bautiza el enclave, coronado por una ovación en memoria del autor del mítico ‘entró, entró’, creado en sus retransmisiones de tenis.

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El Espacio Polideportivo J.J. Castillo de Luna acoge canchas donde practicar natación, baloncesto, fútbol-sala, frontón, tenis de mesa, pádel, petanca y, cómo no la pasión de Castillo, el tenis. Son solo algunas de las 32 disciplinas que abordó en sus 62 años de profesión y que su localidad natal perpetúa ahora con su nombre.