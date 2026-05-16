Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos DeliciasMultas ZaragozaRestaurante CocituberRober GonzálezPilar AlegríaHelena Pueyo
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Monzón se lleva el primer duelo por el ascenso en Épila

El Caspe recibe este domingo al Cuarte (17.00) en la otra eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF

Once del Épila en el partido de este sábado.

Once del Épila en el partido de este sábado. / FC ÉPILA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Atlético Monzón tomó ventaja en el primer partido de la eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF al imponerse en el campo del Épila por 0-1 con un gol olímpico obra de Rekrouk. El conjunto del Cinca Medio dominó el encuentro, que estuvo marcado por el fuerte viento.

El Atlético Monzón pudo marcar bien pronto, ya que a los tres minutos el remate de Bernárdez dio en el larguero. Y en torno a la media hora de juego Rekrouk ya avisó con un saque de esquina muy cerrado que estuvo a punto de convertirse en gol. Lo consiguió cinco minutos después. El Monzón volvió a estrellarse en los palos en la segunda mitad y el marcador ya no se movió. En el otro partido, el Caspe recibirá este domingo a las 17.00 horas al Cuarte.

Noticias relacionadas y más

FICHA TÉCNICA

ÉPILA CF: Láinez, Lobo, Ariño, Gómez (Oyarzabal min. 89), Álvarez (Gonzalvo, min. 71), Marín, Royo (Escanero, min. 46), Ferruz, Casero (Valdés, min. 78), López (Bombín, min. 46), Sanz.

ATLÉTICO MONZÓN ALUMBRA: Gracia, Solano (Cofrades, min. 71), Carrera (Buil,min. 83), Rekrouk, Claver, Ouakkati (Chavarri, min. 60), Arnedillo, Abouhafs, Floria, Bernárdez (Fernández, min. 83) y Fofana.

GOL: 0-1, min. 36, Rekrouk.

ÁRBITRO: García Reyes. Amonestó a López, Ariño, Royo, Ferruz, Casero y Acirón, del Épila, y a Claver, Solano, Abouhafs, Bernárdez y Arnedillo, del Atlético Monzón.

El Utebo, a por la remontada

En Segunda RFEF, el Utebo jugará el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera Federación en Murcia ante el Águilas con el resultado en contra que cosechó el equipo aragonés (1-2) en el campo municipal de Santa Ana, por lo que tendrá que reaccionar y darle la vuelta al marcador ante un rival potente si quiere avanzar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las horas previas a la muerte del alumno del IES Ítaca: esto es lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
  2. El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
  3. La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: malas noticias al descanso
  4. El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”
  5. El edificio del centro de Zaragoza en el que estuvo Juan XXIII que se demolerá para levantar un bloque de pisos de lujo
  6. El Consejo Consultivo de Aragón aprecia un “funcionamiento defectuoso” en la muerte del alumno del IES Ítaca en Bélgica
  7. Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
  8. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si hay mayores de 70 años entre los vecinos de la comunidad no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor

El Monzón se lleva el primer duelo por el ascenso en Épila

El Monzón se lleva el primer duelo por el ascenso en Épila

Final de la Copa de la Reina: FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo

Final de la Copa de la Reina: FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo

Más de 1.300 personas han disfrutado de teatro familiar con 'Pasaporte sin cabeza'

Más de 1.300 personas han disfrutado de teatro familiar con 'Pasaporte sin cabeza'

El Baxi Manresa-Casademont Zaragoza, en directo: Plaza se 'carga' a Koumadje y trae a Traoré desde Burgos de la final a seis de la Liga U

El Baxi Manresa-Casademont Zaragoza, en directo: Plaza se 'carga' a Koumadje y trae a Traoré desde Burgos de la final a seis de la Liga U

La comunidad musulmana de Zaragoza no encuentra un espacio para el rito funerario de los repatriados

La comunidad musulmana de Zaragoza no encuentra un espacio para el rito funerario de los repatriados
Tracking Pixel Contents