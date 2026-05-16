FÚTBOL
El Monzón se lleva el primer duelo por el ascenso en Épila
El Caspe recibe este domingo al Cuarte (17.00) en la otra eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF
El Atlético Monzón tomó ventaja en el primer partido de la eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF al imponerse en el campo del Épila por 0-1 con un gol olímpico obra de Rekrouk. El conjunto del Cinca Medio dominó el encuentro, que estuvo marcado por el fuerte viento.
El Atlético Monzón pudo marcar bien pronto, ya que a los tres minutos el remate de Bernárdez dio en el larguero. Y en torno a la media hora de juego Rekrouk ya avisó con un saque de esquina muy cerrado que estuvo a punto de convertirse en gol. Lo consiguió cinco minutos después. El Monzón volvió a estrellarse en los palos en la segunda mitad y el marcador ya no se movió. En el otro partido, el Caspe recibirá este domingo a las 17.00 horas al Cuarte.
FICHA TÉCNICA
ÉPILA CF: Láinez, Lobo, Ariño, Gómez (Oyarzabal min. 89), Álvarez (Gonzalvo, min. 71), Marín, Royo (Escanero, min. 46), Ferruz, Casero (Valdés, min. 78), López (Bombín, min. 46), Sanz.
ATLÉTICO MONZÓN ALUMBRA: Gracia, Solano (Cofrades, min. 71), Carrera (Buil,min. 83), Rekrouk, Claver, Ouakkati (Chavarri, min. 60), Arnedillo, Abouhafs, Floria, Bernárdez (Fernández, min. 83) y Fofana.
GOL: 0-1, min. 36, Rekrouk.
ÁRBITRO: García Reyes. Amonestó a López, Ariño, Royo, Ferruz, Casero y Acirón, del Épila, y a Claver, Solano, Abouhafs, Bernárdez y Arnedillo, del Atlético Monzón.
El Utebo, a por la remontada
En Segunda RFEF, el Utebo jugará el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera Federación en Murcia ante el Águilas con el resultado en contra que cosechó el equipo aragonés (1-2) en el campo municipal de Santa Ana, por lo que tendrá que reaccionar y darle la vuelta al marcador ante un rival potente si quiere avanzar.
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