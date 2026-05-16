Oltra invita a la SD Huesca a que le "tape la boca" en la visita al Leganés

El empate del Cádiz ante el Castellón ha alejado a cuatro puntos la permanencia para la SD Huesca, que se mide este lunes al Leganés en Butarque para cerrar la 40ª jornada y que después le restará jugar en casa ante el Castellón y acudir a Córdoba. "Creo que tenemos que ganar los nueve puntos; si no, no nos va a dar", ha asegurado José Luis Oltra este sábado en la previa de ese encuentro. "Se presenta como una final, como todas las que he disputado desde que estamos aquí. Cada vez ese concepto tiene más literalidad, pues es más final. El Cádiz empató ayer y tenemos que ganar; si hubiera ganado, tendríamos que ganar y, si hubiera perdido, tendríamos que ganar también. Nosotros tenemos que ganar y esperar".

Oltra aseguró con rotundidad tras el duro varapalo de la derrota ante el Sanse en casa: "No nos da, tengo esa sensación". Este sábado ha querido explicar el significado de estas palabras en un equipo que está, con 36 puntos, a un paso del descenso y sin margen de error: "Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Suelo pensar antes de hablar y decir lo que siento. El mensaje es muy claro. Yo sí confío en este equipo, en que pueda ganar a cualquiera y puede ganar cualquier partido. Pero sigo reafirmándome en que, si cometemos errores, es muy difícil ganar partidos. Cuando salgo y digo eso, busco una reacción, que el equipo se rebele y diga: "el siguiente partido vamos a taparle la boca a este tío", aseguró, para mantener su mensaje después: "Sí creo en el equipo; evidentemente, cada partido que pasa es más difícil si cometes errores".

El entrenador azulgrana ha vuelto a insistir en la necesidad de corregir esos fallos que, a su juicio, están penalizando al equipo jornada tras jornada. Ha explicado que el Huesca no dispone de un potencial ofensivo que le permita sobreponerse con facilidad a esos fallos y ha admitido que esas acciones “condenan” al equipo.

Sobre el Leganés, Oltra ha destacado que, pese a las dos derrotas consecutivas encajadas en Butarque, el conjunto madrileño había firmado anteriormente una buena dinámica como local. El técnico ha considerado que el equipo pepinero está “por debajo de las expectativas” generadas tras su descenso, aunque ha advertido de que cuenta con “muy buenos jugadores. Es una plantilla buena y un equipo difícil que hay que saber contrarrestar”, ha resumido.

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Agradecer el apoyo

Oltra también ha querido agradecer el apoyo de los aficionados que acompañarán al equipo en el desplazamiento a Madrid, una afición que ha definido como “el mayor activo” del club y ha destacado su fidelidad “sin reblar” y el respaldo mostrado en los momentos más complicados de la temporada. “Tenemos que ganar para seguir con vida y darles una alegría”, ha concluido.