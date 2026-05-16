Fútbol
Primer ascendido a LaLiga EA Sports: el Racing de Santander regresa 14 años después
El equipo verdiblanco sella su vuelta a la élite tras superar con claridad al Real Valladolid y aprovechar el desliz del Almería
Hugo Ferrer
València
El Racing de Santanderha conseguido el ansiado ascenso a Primera División 14 años después tras imponerse con autoridad por 4-1 al Real Valladolid en un partido decisivo. El conjunto cántabro firmó una actuación memorable ante su afición para certificar su regreso a la élite del fútbol español, culminando así una temporada de esfuerzo, regularidad y ambición que devuelve a El Sardinero el sabor de la máxima categoría, y que fue matemático después del tropiezo del Almería contra Las Palmas.
- Las horas previas a la muerte del alumno del IES Ítaca: esto es lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
- El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
- La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: malas noticias al descanso
- El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”
- El edificio del centro de Zaragoza en el que estuvo Juan XXIII que se demolerá para levantar un bloque de pisos de lujo
- El Consejo Consultivo de Aragón aprecia un “funcionamiento defectuoso” en la muerte del alumno del IES Ítaca en Bélgica
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si hay mayores de 70 años entre los vecinos de la comunidad no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor