El Schär Colores y una medalla de oro a base de esfuerzo: "Se merecen el premio de no jugarse nada en la última jornada"

El Schär Colores juega este sábado su último partido de Liga y, aunque se podría esperar que las guerreras zaragozanas dejaran alguna alegría en el deporte aragonés, al que no le sobra ni una, eso no será este fin de semana. No por demora, sino por anticipo. La gran noticia la trajo el equipo aragonés de balonmano el primer sábado del mes con una victoria ante el BM Adesal (30-25) que certificaba su permanencia matemática en la categoría a falta de una jornada aún por disputarse.

Así, el Schär viajará a León para enfrentarse al Cleba a las 19.00 horas y lo hará llevando consigo uno de los mayores obsequios: el de saber que se han hecho los deberes y tener conciencia tranquila. “Es un premio que se merece el equipo por llegar a esta última jornada sin jugarte nada deportivamente, más allá del honor y de nuestra imagen”, explica su entrenador, Mario Ortiz.

Aun así, el Colores quiere regalarle a la afición una última victoria que cierre una temporada de fantasía en la segunda categoría del balonmano nacional. “Nosotros vamos ahí al 100 %, como siempre, pero llegar a la última jornada de esta manera tan holgada, con la tranquilidad de tener el trabajo más que hecho, estando en octava posición, compitiendo al nivel clasificatorio y por delante de equipos y clubs con muchísimo más recursos, es un premio para el equipo”, asegura el técnico.

Las jugadoras y el cuerpo técnico del Schär Colores celebran una victoria en el vestuario. / Servicio especial

Un auténtico logro para un equipo debutante este curso en la categoría, algo que, gracias al trabajo coral y a la rasmia aragonesa, apenas se ha notado a lo largo de la temporada para un conjunto que ha crecido con el paso de las semanas. “Ha sido algo progresivo. El equipo, gracias a los resultados que ha ido teniendo, no ha tenido ningún momento esa sensación de estar al borde del abismo”, admite Mario Ortiz, quien no ha llegado a sentir la presión de caer al precipicio: “Se ha materializado matemáticamente en la pasada jornada, pero siempre hemos estado en una situación muy buena, manejando bien estar cerca del descenso”.

Sin embargo, no ha sido en absoluto una misión fácil encarar un proyecto recién parido en una liga tan exigente dentro del balonmano de élite. “El objetivo era la permanencia, pero era prácticamente irreal para las condiciones que teníamos durante todo el año. Hemos tenido una plantilla de 12 jugadoras que, en muchos momentos como es normal, ha habido lesiones. Un 50 % de los entrenamientos hemos tenido 10 jugadoras toda la semana para preparar los partidos”. Un problema que el club ha ido parcheando con la ayuda de la casa: “A veces hemos intentado sumar canteranas, pero no ha sido posible siempre. La media ha sido de 12 o 13 jugadoras convocadas, todas debutantes en la categoría y de las plantillas más jóvenes de todo el campeonato”, añade.

Mario Ortiz, durante un partido del Schär Colores esta temporada. / Servicio especial

Ahora, con un choque aún en la agenda, un proyecto corto pero inmejorable en resultados, empieza a ver su fin. “De cara al año que viene, creo que en el club va a haber muchos cambios. Yo la temporada que viene no continúo a cargo del equipo y hay otras muchas jugadoras que tampoco. El club decide tomar otros caminos, también, imagino, por las circunstancias económicas que tristemente envuelven a nuestro deporte. Ojalá que todo vaya de la mejor manera, porque lo merece”.

Un fin de ciclo, además, durante el cual el Schär Colores ha puesto a Aragón en el mapa del balonmano nacional, donde permanecerá, como mínimo, una campaña más. “Ha sido un proyecto de dos años en mi caso, que comparto camino con algunas de las jugadoras que también finalizan etapas, con un primero en el que se consiguió hacer la mejor temporada en la historia del club, con el ascenso a Liga Oro que no había logrado ningún equipo femenino en Aragón; y un segundo año en el que damos el salto a una nueva categoría y conseguimos la permanencia de una manera relativamente cómoda con todos los condicionantes que hemos tenido. Dos temporadas para el recuerdo, para valorar”.