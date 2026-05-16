El Tarazona cae goleado y a puestos de descenso a falta de una jornada

La SD Tarazona falló en el momento clave con un partido muy mediocre, en la visita a La Cartuja para medirse a un Betis Deportivo que es un rival directo y que apuraba sus últimas opciones de salvación y que goleó a los de Juanma Barrero, que caen al descenso a falta de la última jornada, donde recibirán al Sabadell, que está en playoff. La victoria del Nástic ante el Europa dibuja un panorama muy sombrío para el equipo turiasonense, ya que el cuadro catalán con un punto más (46) visita en la última jornada a un Hércules sin nada en juego en la clasificación. Por su parte, el Juventud Torremolinos, que tiene un punto más que el Tarazona, perdió contra el Murcia y visita al Antequera, también ya sin nada en juego.

El Tarazona estuvo muy lejos de poder competir al filial bético, que puso más juego y ganas en el partido. El Betis fue muy superior en la primera parte, donde no tardó en ponerse por delante con un buen remate con la zurda de Morante. Tanto Dani Pérez como Gnangoro pudieron hacer el segundo, pero de nuevo fue Morante pasada la media hora tras una gran combinación con Pablo García, al que Josele le privó de un gol, mientras que Corralejo se quedó muy cerca del tercero cuando ya asomaba el descanso.

En la segunda parte trató de levantarse el Tarazona, que empezó a vivir más cerca del área de Manu González. Agüero y Álvaro Jiménez lo intentaron sin encontrar la fortuna del gol y una gran parada de Manu evitó el 2-1 que habría dado esperanzas a un Tarazona que no mejoró con los cambios y que fue perdiendo fuelle en el apartado ofensivo para acabar el partido a la desesperada. Así llegó en el descuento la sentencia de Corralejo para cerrar el pleito y dejar una situación muy delicada, con el descenso a Segunda RFEF cercano.

BETIS DEPORTIVO: Manu González; Masqué (Busto, m.91), Oreiro, Elyaz, Ian Forns, Gnangoro, Dani Pérez (Sorroche, m.75), Corralejo, Borja Alonso (Marina, m.65), Morante (Bladi, m.75), Pablo García (Kwame Sosu, m.65). SD TARAZONA: Josele; Borge, Delmás, Chechu Martínez (Cubillas, m.71), Trilles, Ángel López (Carlos Nieto, m.81); Dani Rodríguez, Óscar Carrasco, Toni Ramón (Imanol, m.71); Álvaro Jiménez (David Soto, m.81), Sergi Armero (Agüero, m.46). GOLES: 1-0, m.4: Morante. 2-0, m.31: Morante. 3-0, m.91: Corralejo ÁRBITRO: Víctor Manuel Broncano (Comité Extremeño). Amonestó al local Sorroche y al visitante Imanol. INCIDENCIAS: Partido disputado en La Cartuja ante 7.500 espectadores.

Por su parte, el CD Teruel selló su permanencia un año más en la categoría con un empate sin goles en su feudo ante un Atlético Sanluqueño ya descendido a Segunda RFEF. El equipo aragonés no completó su mejor encuentro, que fue decayendo con el paso de los minutos hasta el empate final. Aunque las cosas pudieron ser bien distintas si el cuadro local hubiera aprovechado alguna de las claras ocasiones generadas en los primeros minutos del choque. Sobre todo, un penalti fallado por Moreno, que ejecutó mal la pena máxima.

Antes, Ramos había dispuesto de otra oportunidad, pero fue el cuadro visitante es que más se acercó al gol después. Lo hizo a través de un gran disparo lejano de Satoca que se estrelló en el larguero del marco bajoaragonés para provocar el susto en la grada de Pinilla. Tras el descanso, el encuentro se fue apagando. El Teruel, consciente de que el resto de resultados le otorgaba la salvación matemática con el punto, se dejó llevar y el partido fue perdiendo intensidad hasta quedar sumido en la intrascendencia.

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Solo un tiro sin peligro de Moreno amenazó la igualada sin goles final entre dos equipos que dieron por bueno el resultado. De este modo, el Teruel, que llegó a soñar con el ascenso, asegura su estancia en la tercera categoría del fútbol nacional.