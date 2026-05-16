El torneo del colegio Doctor Azúa reúne a casi mil jugadores

Es una de las grandes citas del calendario baloncestístico en Aragón, el torneo que organiza desde hace 23 años el colegio público Doctor Azúa. La cita dio comienzo en la tarde de este viernes y vive este sábado y domingo sus horas más intensas hasta la conclusión en la tarde del domingo.

Casi mil jugadores de hasta 93 equipos, representantes de colegios y clubs de Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, participan desde ayer viernes y hasta mañana domingo, en la 23ª edición del Torneo de baloncesto Claudio García, que organiza el Colegio Público Doctor Azúa de Zaragoza.

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Una tradicional cita que reúne a deportistas de categorías desde Escuelas hasta Infantil y durante la que se disputan más de 130 partidos. Esta fiesta del baloncesto, que tiene lugar en las pistas del propio centro y en las del cercano Colegio César Augusto, honra el legado del que fue director del Azúa, que da nombre al torneo y bajo cuyo mandato empezó a celebrarse la competición.