BALONCESTO
El torneo del colegio Doctor Azúa reúne a casi mil jugadores
La cita comenzó este viernes y se prolonga hasta el domingo
Es una de las grandes citas del calendario baloncestístico en Aragón, el torneo que organiza desde hace 23 años el colegio público Doctor Azúa. La cita dio comienzo en la tarde de este viernes y vive este sábado y domingo sus horas más intensas hasta la conclusión en la tarde del domingo.
Casi mil jugadores de hasta 93 equipos, representantes de colegios y clubs de Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, participan desde ayer viernes y hasta mañana domingo, en la 23ª edición del Torneo de baloncesto Claudio García, que organiza el Colegio Público Doctor Azúa de Zaragoza.
Una tradicional cita que reúne a deportistas de categorías desde Escuelas hasta Infantil y durante la que se disputan más de 130 partidos. Esta fiesta del baloncesto, que tiene lugar en las pistas del propio centro y en las del cercano Colegio César Augusto, honra el legado del que fue director del Azúa, que da nombre al torneo y bajo cuyo mandato empezó a celebrarse la competición.
- Las horas previas a la muerte del alumno del IES Ítaca: esto es lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
- El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
- La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: malas noticias al descanso
- El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”
- El edificio del centro de Zaragoza en el que estuvo Juan XXIII que se demolerá para levantar un bloque de pisos de lujo
- El Consejo Consultivo de Aragón aprecia un “funcionamiento defectuoso” en la muerte del alumno del IES Ítaca en Bélgica
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si hay mayores de 70 años entre los vecinos de la comunidad no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor