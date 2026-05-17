El Cuarte empata en Caspe y deja la eliminatoria abierta para la vuelta (1-1)

El CD Cuarte, fiel a su récord de imbatibilidad esta temporada, ha vuelto a evitar este domingo un resultado negativo y continúa sin conocer la derrota este curso. Sin embargo, los de Javi Álamo tampoco han podido hacerse con la victoria ante el Caspe en el encuentro de ida de la primera ronda de la fase de ascenso de Segunda RFEF.

En la localidad caspolina, al Cuarte, que se ha puesto por delante en el minuto 18, poco le ha durado la ventaja en el marcador, ya que ha encajado el gol del empate en el 36 de partido. La segunda parte ha transcurrido sin goles, reflejo de los ajustados resultados del cuadro zaragozano en la presente campaña.

Así, la eliminatoria queda abierta y se decidirá en el choque de vuelta, que se jugará en Cuarte el próximo domingo a las 17.00 horas. Una vez conocido el ganador de la primera ronda del playoff, este deberá enfrentarse al equipo que salga vencedor de la eliminatoria entre el Atlético Monzón y el Épila en el otro lado del cuadro.

En el duelo, el Monzón se llevó la victoria y dio un paso más en su segundo intento consecutivo de subir a Segunda RFEF por medio del playoff en el que fue el primer encuentro de la fase de ascenso en el grupo aragonés. Los de Ismael Mariani se impusieron por la mínima a domicilio y dejaron la eliminatoria bastante encauzada para el enfrentamiento de vuelta, que se disputará el próximo domingo a las 19.00 horas.