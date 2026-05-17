El Épila denuncia la respuesta arbitral ante una entrada sin balón de un jugador del Monzón en la ida del 'playoff'

El CF Épila ha denunciado a través de sus redes sociales una situación vivida este domingo durante el encuentro de la ida del playoff de ascenso en Tercera Federación ante el Atlético Monzón. Durante el choque en Valdejalón, un jugador del equipo local sufrió una entrada sin balón que lo dejó fuera del partido y provocó que tuviera que ser trasladado al hospital. El autor de la falta tan solo vio la cartulina amarilla, algo de lo que el club local se ha quejado con un contundente comunicado.

La entidad explica en el texto difundido en su cuenta de Instagram que el jugador que tuvo que ser atendido, Adrián Bombín, "termino ingresado en el hospital y pendiente de una posible intervención quirúrgica". También expone el texto que "Adrián no solo dice adiós al sueño por el que lleva trabajando durante toda la temporada, sino que además no podrá acudir a su puesto de trabajo durante varias semanas".

Desde el Épila consideran que la acción constituye una falta "extremadamente grave y que tiene que estar alejada de nuestro deporte", y argumentan que su castigo debió ser, al menos, la expulsión: "Esta acción fue sancionada con tarjeta amarilla y, además, el Sr. Colegiado decidió amonestar a nuestro entrenador por reclamar un castigo mayor ante la gravedad de lo sucedido".

Asimismo, solicitan que el organismo a cargo de la competición intervenga para penar con mayor dureza la agresión y no permitir que este tipo de comportamientos se extiendan en el deporte: "El fútbol no puede normalizar acciones que ponen en riesgo la salud de los jugadores. Desde nuestro club pedimos a la Federación que actúe con contundencia ante este tipo de situaciones y que se tomen medidas reales para proteger a quienes salen cada fin de semana al terreno de juego".

En el duelo, el Monzón se llevó la victoria y dio un paso más en su segundo intento consecutivo de subir a Segunda RFEF por medio del playoff en el que fue el primer encuentro de la fase de ascenso en el grupo aragonés. Los de Ismael Mariani se impusieron por la mínima a domicilio y dejaron la eliminatoria bastante encauzada para el enfrentamiento de vuelta, que se disputará el próximo domingo a las 19.00 horas.