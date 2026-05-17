El Utebo pierde ante el Águilas y dice adiós al ascenso: este año tampoco es el bueno (2-1)

El sueño del ascenso murió casi antes de empezar para el Utebo. Una derrota por 1-2 en Santa Ana, después de marcar el empate en el descuento y encajar en la jugada siguiente, presagiaba que este año tampoco sería el bueno. Sin embargo, el cuadro dirigido por Juan Casajús se agarraba a la posibilidad de remontar dos goles en Murcia, ya que la condición de mejor clasificador favorecía al conjunto rival en caso de empatar la eliminatoria.

El Utebo salió a por el partido en el Centenario El Rubial y tuvo ocasiones de nivelar el choque, aunque ninguna clara. El marcador lo abrió Castedo para los locales en el minuto 41 con un gol de vaselina que enfrió por completo a los aragoneses poco antes del descanso.

No obstante, siguió creyendo en el milagro el equipo zaragozano, que encaraba la segunda mitad con la necesidad de anotar tres tantos para pasar de ronda. El primero de ese triplete sí llegó, en el minuto 55 de la mano de Camilo Leiton. Los otros dos, sin embargo, se hicieron de rogar tanto que el conjunto murciano decidió asestar el golpe de gracia y sentenciar el enfrentamiento. En el minuto 62, Terranova marcó el gol del Águilas que cerró el marcador y dejó al Utebo sin premio un año más.

Álvaro Meseguer disputa un balón con un jugador del Águilas. / Utebo FC

Los de Juan Casajús siguieron intentándolo sin acierto durante la media hora de duelo restante, tratando de volcarse en ataque y achicando aguas en una defensa mermada por los efectivos que se sumaban en el intento desesperado de remontada. No logró obrar el milagro el equipo utebero, que acaricia y se despide de otro ascenso.

El conjunto aragonés jugaba la fase de promoción a Primera Federación por cuarto año consecutivo, los mismos que lleva en la cuarta categoría del fútbol nacional. Un póquer de intentos en todas las campañas del equipo desde su último ascenso desde Tercera Federación que demuestran la impecable trayectoria del club en la era reciente, pero que han acabado todos con el equipo a las puertas de lograr la gesta de entrar en la Liga de bronce.