Yan Blasco, el zaragozano que va a combatir en la 'Dogfight', la velada sin reglas de Jordi Wild: "Voy a la guerra, va a ser espectacular"

La ‘Dogfight Wild Tournament IV’ vuelve a convertirse en uno de los eventos más llamativos del panorama de los deportes de contacto en España. Organizada por Jordi Wild, la velada reúne combates de alto impacto bajo un formato extremo, con reglas reducidas y enfrentamientos a puño descubierto que buscan el espectáculo por encima de todo. La cita está fijada para el domingo 24 de mayo a la 1.00 horas, en una noche donde la tensión, la violencia controlada y la adrenalina serán protagonistas. Entre los nombres propios de esta edición destaca el luchador zaragozano Yan Blasco, dispuesto a dar un paso adelante en el escenario más mediático de su carrera.

Una "guerra" por librar este sábado

Con 30 años, 1,75 metros y 80 kilos, Yan Blasco llega al evento con una mentalidad clara y sin matices. Formado en el Werdum Training Center, el luchador de MMA representa un perfil agresivo, intuitivo y poco dado a los planes rígidos dentro del combate. “Jamás salgo con estrategia, simplemente me centro en emplear mis habilidades para que, en cualquier situación que esté, pueda salir de ella”, explica.

Su enfoque es directo y casi visceral. “Yo voy a la guerra, lo que salga tiene que salir”, afirma con contundencia, dejando claro que no especula con el desarrollo del combate. Para Blasco, esta pelea también tiene un componente personal de prueba y superación. “Daré espectáculo, al final también me quiero probar a mí mismo”, expresa el luchador en el vídeo de presentación de la pelea. Y añade una declaración que resume el espíritu con el que afronta la velada: “Es extremo, quiero probar mis habilidades y darlo todo”.

Experiencia, respeto y una "leyenda" a batir

Enfrente estará Abner Lloveras, uno de los nombres más reconocidos del circuito nacional, con experiencia en MMA y BJJ y un historial que lo convierte en un rival de enorme exigencia. Su capacidad de resistencia y su trayectoria le han otorgado un respeto especial dentro del público y del propio entorno de la competición.

El propio Lloveras llega preparado para una noche de máxima exposición. “Voy a ir preparado 100%. Sé que es un escenario con mucha repercusión y es el momento idóneo para hacer una gran pelea”, asegura en el propio vídeo.

El combate ha sido señalado como uno de los más esperados de la velada. Desde la organización, el propio Jordi Wild destacó la puesta en escena del luchador aragonés durante la presentación: “Han tenido una de las mejores presentaciones de todos. Me ha encantado la máscara, el movimiento de espada es tan peliculero… Esto es tremendo”, comentaba sorprendido por su personalidad y puesta en escena.

También se subrayó la dureza del rival de Blasco. “Para dar por muerto a Abner tienes que matarlo realmente. Siempre se levanta”, apuntaba Wild. En la misma línea, el analista Óscar Dorta definía en el podcast del creador de contenido el enfrentamiento como una “pelea estrella”, asegurando que “está garantizado el espectáculo”.

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Con ese contexto, Yan Blasco lo tiene claro antes de subir al ring: “Espero que disfrutéis y que os volváis locos cuando salgamos a pelear”.