El Club Zlalom, de Zaragoza, repite título de Liga

En una última jornada de Liga apasionante y cargada de grandes momentos, los mejores deportistas de esta especialidad del patinaje lo dieron todo sobre la pista del Pabellón Fernando Escartín para ayudar a los objetivos comunes de sus clubs, con especial éxito para el club Zlalom de Zaragoza, que revalidó su título de Liga con su equipo masculino y subió al podio conel femenino.

Los resultados deportivos dejaron grandes noticias para el patinaje aragonés, ya que, tanto la categoría masculina, como la femenina, han terminado en el pódium, las chicas en segunda posición a escasos puntos de las ganadoras (CD Rolling Lemons (Valladolid)), y los chicos, por segundo año consecutivo, y tercero en los últimos cuatro años (desde que la Liga tiene el formato actual), a lo más alto, como Campeones de liga con una ventaja de 60 puntos con su inmediato perseguidor (Onskates (Madrid)).

Los deportistas aragoneses hicieron las delicias del público presente, con actuaciones increíbles, como el mejor tiempo en las rondas de clasificación de Speed Slalom de Margaut Pereira en chicas (4ª en la clasificación final), y Paul Menet en chicos, que quedó segundo en la clasificación final, acompañado de Mateo Bonilla en el tercer lugar de la misma. Además, en esta prueba, los chico se llevan el título de mejor equipo de la liga 2026.

En la prueba de salto también destacaron las aragonesas, siendo Sara Yus y Elsa Andreu segunda y tercera respectivamente, con alturas de 110cm y 105cm, que pusieron depie al público presente, que abarrotó las gradas durante toda la jornada del sábado. En el cuadro masculino, Cheikh Diacko también terminó entre los 3 primeros, con una altura de 135cm., dando un gran show en esta prueba tan espectacular.

La jornada del domingo fue la dedicada a la prueba de Classic, la parte más artística y visual del Inline Freestyle, la que más dedicación lleva y en la cual, un año más, los chicos se han llevaron el título de campeones, y las chicas se quedaron a solamente 5 puntos de hacerlo también. Todos los patinadores de Zlalom entraron en el top 10 de la clasificación final de la prueba, Martina Orós 4ª, Inés Montesa 6ª, Laura Sánchez 8ª y Paula Trigo 10ª.

Por parte de los chicos, Adrián Sebastián terminó en lo más alto de la tabla, incluso por delante del doble campeón de Europa Pau Bosh, y Matthias Kleningries y Daniel Lezcano tercero y cuarto respectivamente, así como la sexta plaza de Eduardo de Bonrostro, que completó el cuarteto de Zaragoza. Chicos jóvenes, que están dejando ver el relevo generacional de esta prueba, a los cuales el seleccionador nacional, presente este fin de semana en el evento, les observó con mucho detalle de cara a la próxima lista del mundial que este año será en Paraguay.

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Silvia Catalán, Nerea Morrós, Liena Ruiz, Paula Paredes, Eric Cañizares, Carlos Redondo y Lorién Ruiz, con sus destacadas actuaciones en Derrapes y Salto, que hicieron que sus equipos estuvieran en lo alto de la clasificación en las dos etapas de esta liga 2026 de primera división, completan la lista de patinadores de Zlalom. Chicos y chicas jóvenes, que son de la ciudad, estudian y entrenan día a día para mejorar y llevar al deporte aragonés a lo más alto, que tienen una implicación con el club, no solo con sus objetivos personales, sino ayudando y dando clases a los más pequeños.