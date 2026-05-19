El Valencia vuelve a pescar en Zaragoza: ficha a Lander Sancho, un infantil del 2013 del Racing

El Valencia CF continúa fijándose en los jóvenes futbolistas aragoneses para reforzar su cantera. Después de confirmar hace unos días el fichaje de Abel Massoko, cadete del CD Oliver, el conjunto valencianista ha vuelto a pescar en Zaragoza y ha firmado a Lander Sancho, un infantil de primer año del 2013 del Racing Zaragoza. El jovencísimo jugador puede ocupar varias posiciones del ataque ha marcado 16 goles en Primera Infantil ayudando a su equipo a asegurar una cuarta posición por detrás de dos equipos de segundo año y el propio Real Zaragoza.

"Racing Club Zaragoza y Valencia CF han alcanzado un acuerdo para la incorporación de Lander Sancho a la disciplina ché. Lander, te deseamos lo mejor en esta ilusionante y nueva etapa. Estamos muy orgullosos del gran paso que das y de cómo has defendido nuestro escudo", ha escrito el Racing Club Zaragoza en su perfil de Instagram tras anunciar de forma oficial la salida de Lander.

El jugador de la generación 2013 llegó al Parque Deportivo Ebro este verano procedente del CD Oliver, donde jugó desde Prebenjamines hasta terminar la etapa Alevín. "Continuamos potenciando talento para las grandes canteras de España, con 27 jugadores en los últimos cinco años que han comenzado sus nuevas aventuras en equipos profesionales", concluye el club zaragozano.

Además de Lander Sancho, el Racing Club Zaragoza comunicó hace un par de semanas el adiós de Esteban Ferrer a otra cantera profesional. El delantero de la generación 2011, que el año pasado formó parte del Real Zaragoza, jugará a partir de la próxima temporada en el Levante.

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Cada vez más salidas rumbo a la Comunidad Valenciana

Los equipos profesionales de la Comunidad Valenciana se fijan cada vez más en los futbolistas aragoneses para reforzar sus estructuras de cantera. Villarreal, Valencia y Levante han incorporado varios jugadores en los últimos años, siendo el Valencia el más activo en la actualidad. El club valencianista firmó el año pasado a Daniel Sancho (2010) del Real Zaragoza, a Álex Gómez del CD Oliver (2011) y ahora se lleva a Abel Massoko también del Oliver (2011) y a Lander Sancho (2013) del Racing Zaragoza. Anteriormente también se llevó a Iván Blas (2010) y a Amadou Konteh (2009) que actualmente está en el Inter de Milan.