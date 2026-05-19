Un jugador de los Atlanta Hawks pide draftear a Aday Mara, "el tipo grande de Michigan"

El círculo de opciones de Aday Mara se va cerrando poco a poco tras el NBA Combine. Ahora llega la hora de que los equipos piensen en una lista de prioridades y de elecciones, pero también de traspasos para cubrir sus necesidades, ya que también las transferencias son comunes en la misma noche del draft. Por ejemplo Trae Young y Luka Doncic fueron traspasados entre sí.

Mucho se está especulando sobre el futuro del pívot zaragozano, que podría llegar a ser elegido en el top 10 y que parece que no va a bajar del puesto número 15 en el peor de los casos.

Se sabe, de boca del propio Aday Mara, que se ha reunido con muchos equipos y uno de ellos, dijo la prensa americana, fueron los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, uno de los picks que más fuerza está ganando en las últimas horas es el de Atlanta Hawks, en el número 8.

De hecho, Dyson Daniels, jugador de la franquicia de Georgia, participó en un podcast y, sin decirlo claramente por si incurre en tampering (está prohibido pedir jugadores que están bajo contrato, aunque realmente Aday no lo está), sí que habló sobre que necesitan al aragonés.

El entrevistador le pregunta sobre qué jugador del draft necesitan más y el exterior norteamericano dice: "He visto muchos comentarios sobre Aday Mara, el tipo grande de Michigan, un 7'3'' (2.21 de altura)".

Parece un amor correspondido, porque se comprobó durante la temporada y especialmente en el playoff que necesitan a un pívot alto y defensivo. Los Hawks han sido el 16º equipo con menos puntos encajados en la temporada regular, pero en la pintura solo ha tenido una participación destacada Onyeka Okongwu, un ala-pívot muy atlético que puede jugar en el '5', tras el traspaso de Porzingis con la temporada ya empezada.

De hecho, el propio Dyson Daniels fue encargado en la serie de primera ronda del playoff de defender tanto al base Jalen Brunson como al pívot Karl Anthony Towns en diferentes encuentros, lo que evidencia la necesidad de un jugador alto, grande y sobre todo de carácter defensivo e intimidante, ya que han sufrido ante pívots de mucha altura y movilidad.

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Además, encajaría en una plantilla joven y en reconstrucción tras el traspaso de Trae Young. A falta de ver traspasos, los Hawks tienen a Jalen Johnson (24), Dyson Daniels (23), Alexander-Walker (27), Kuminga (23) y Okongwu (25) entre sus habituales titulares, a los que hay que sumar la experiencia y los puntos de CJ McCollum (34). Con estos mimbres llegó al playoff y quieren dar un paso más.