El piloto aragonés Miguel Bernal pone rumbo al Mundial

Este próximo fin de semana, del 21 al 24 de mayo, comienza en el Circuito de Barcelona el Mundial para las futuras estrellas del motociclismo. El aragonés Miguel Bernal salta a la categoría reina de Stock 600 tras haber firmado con su nuevo equipo, MDR Competición, para este curso en el que sabe que afronta un reto como nunca antes, y en el que a pesar de la exigencia “queremos estar en el podio y, si podemos, disputarlo”, asegura.

El piloto zaragozano, que en redes sociales tiene una comunidad de más de 75.000 seguidores, es la mayor promesa del motociclismo aragonés y una de las figuras más importantes del panorama nacional para llegar a MotoGP. Antes, deberá en este 2026, adquirir la experiencia necesaria en todo un Mundial Junior – equivalente al Campeonato de Europa-, competiendo contra pilotos internacionales, siendo esta una temporada clave de adaptación, aprendizaje y consolidación.

Un calendario de MotoGP y acuerdo con Motorland

Tras la inauguración del Mundial en Montmeló las siguientes pruebas serán en los mismos circuitos en los que Marc Marquez, Jorge Martín, Pecco Bagnaia o Pedro Acosta consiguen ser campeones del mundo: circuito de Estoril en Portugal (11-14 junio), Jerez (2-5 de julio), Nevers Magny Cours en Francia (23-26 julio), Motorland (24-27 septiembre), Valley And Emilia-Romagna en Italia (15-18 octubre) y el Ricardo Tormo de Cheste en Valencia (5-8 de noviembre).

Miguel ha firmado, entre otros patrocinadores, con Motorland desde esta temporada 2026: “Motorland es mi casa, el circuito que más me gusta de todo el Mundial. Es un diseño precioso y con tu gente apoyando se convierte en el doble de especial”, asegura el piloto. La capacidad de Miguel, que acaba de cumplir 16 años, además de su técnica para mover motos grandes -compite con una Yamaha de 600cc- le llevaría a saltarse en el futuro, haciendo un recorrido natural, Moto 3 para recalar en Moto 2 directamente. En su box, sin embargo, tanto el equipo (MDR) como su padre, Miguel Ángel, son prudentes ante esta nueva pero apasionante etapa: “los pasos tienen que ser seguros. Pisando firme. De nada sirve saltarte categorías por querer crecer rápido. La moto siempre te coloca en tu sitio y a Miguel le toca ahora este escalón”.

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