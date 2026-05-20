El bonito detalle mutuo entre Aday Mara y el Basket Lupus de La Jota, donde empezó a jugar: "Guardo muy buenos recuerdos"

Aday Mara está a punto de ser jugador de la NBA, pero comenzó dando sus primeros pasos en el baloncesto en el Basket Lupus del barrio La Jota antes de que le firmase la cantera del Basket Zaragoza.

Y de bien nacido es ser agradecido. El Basket Lupus, el día del barrio, que fue el pasado domingo, quiso homenajear al pívot zaragozano por hacer historia al vencer la NCAA con Michigan entregándole una placa.

Como Aday está en Estados Unidos, ya que justo terminaba el NBA Combine en Chicago, fue su padre, Javi Mara, el que recogió una placa conmemorativa de manos de Emilio Les, quien fuera su entrenador en el Lupus.

Pero el jugador también quiso tener un detalle con el Basket Lupus para agradecerle tanto la placa conmemorativa como los años de formación que vivió en el club y les regaló una camiseta de Michigan con su nombre y su dorsal, el 15, firmada y dedicada: "Con cariño para el Basket Lupus, donde empecé a jugar, y guardo muy buenos recuerdos", reza la dedicatoria.

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Tanto Javi Mara como Emilio Les posaron tras el acto en la plaza La Albada del zaragozano barrio de La Jota, donde ha vivido Aday Mara desde su infancia hasta su traslado a Estados Unidos, primero a California para jugar con UCLA y luego a Michigan.