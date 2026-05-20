Dominicos aspira al título nacional en el Campeonato de España infantil de balonmano que se decidirá en Zaragoza
El club zaragozano, que ya ganó oro y plata en otras ediciones, ejerce como organizador en esta competición masculina
La capital aragonesa acoge desde este miércoles y hasta el domingo el Campeonato de España infantil masculino de balonmano, una cita que reúne en el CDM Perico Fernández a las mejores canteras del país y en la que Balonmano Dominicos ejercerá como organizador y representante local con aspiraciones al título nacional.
El torneo, respaldado por el Ayuntamiento de Zaragoza, reunirá a los ocho mejores equipos infantiles masculinos de España tras superar las fases sectoriales previas. Dominicos, que ya consiguió anteriormente un oro y una plata en esta categoría, ha quedado encuadrado en el grupo II junto a CGM Algemesí, Puertosol y Anaitasuna.
En el otro grupo competirán As Casiñas Luceros, Cajamar Urci Almería, Bathco Torrelavega y el FC Barcelona infantil A, vigente campeón y principal favorito al título. La competición mantendrá el formato de concentración con liguilla de todos contra todos en cada grupo.
Las semifinales se jugarán el sábado 23 de mayo y enfrentarán al primero de cada grupo contra el segundo del otro. Los vencedores disputarán la final el domingo. La fase final llega además en una temporada histórica para Dominicos, que se ha convertido en el primer club aragonés de deportes colectivos capaz de clasificar en un mismo curso a cuatro equipos para el top 8 nacional en todas las categorías masculinas y también en la femenina.
El club zaragozano afrontará además otro reto este fin de semana, ya que su equipo juvenil disputará simultáneamente otra fase final nacional en Ciudad Real. En caso de lograr medalla en alguno de los dos campeonatos, el club ampliaría un palmarés que ya suma cinco metales nacionales en las últimas temporadas, incluido el oro del primer campeonato de España de balonmano en silla de ruedas.
La celebración de este torneo pone el broche a un mayo especialmente intenso para el balonmano base en Zaragoza. Durante las últimas semanas, el CDM Perico Fernández ha acogido hasta cuatro fases sectoriales consecutivas de categorías infantil, cadete y juvenil, lo que ha consolidado a la capital aragonesa como uno de los principales referentes nacionales del balonmano formativo.
- El futuro proyecto del Real Zaragoza en Primera RFEF: Lalo trabaja con un coste de plantilla de unos 5 millones
- Adiós al jabón Lagarto 'made in' Zaragoza: cierra la histórica planta de Malpica para llevarse la producción a Toledo
- El Real Zaragoza se lanzará a por Fuoli en cualquier escenario
- Dimite la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón por la 'falta de contacto' con la nueva consejera
- La katana de cien monedas de oro: el Gobierno de Aragón compra un sable japonés del siglo XIV para equipar su armadura samurái
- Nace un festival en un barrio de Zaragoza con más de 12 horas de conciertos gratis: la programación completa
- El nuevo éxito futbolístico de David, antiguo speaker del Real Zaragoza: 'Había ganas de celebrarlo
- Cuatro empresas pujan por diseñar la que será la avenida más larga de Zaragoza