Dominicos aspira al título nacional en el Campeonato de España infantil de balonmano que se decidirá en Zaragoza

La capital aragonesa acoge desde este miércoles y hasta el domingo el Campeonato de España infantil masculino de balonmano, una cita que reúne en el CDM Perico Fernández a las mejores canteras del país y en la que Balonmano Dominicos ejercerá como organizador y representante local con aspiraciones al título nacional.

El torneo, respaldado por el Ayuntamiento de Zaragoza, reunirá a los ocho mejores equipos infantiles masculinos de España tras superar las fases sectoriales previas. Dominicos, que ya consiguió anteriormente un oro y una plata en esta categoría, ha quedado encuadrado en el grupo II junto a CGM Algemesí, Puertosol y Anaitasuna.

En el otro grupo competirán As Casiñas Luceros, Cajamar Urci Almería, Bathco Torrelavega y el FC Barcelona infantil A, vigente campeón y principal favorito al título. La competición mantendrá el formato de concentración con liguilla de todos contra todos en cada grupo.

José Ángel Equiza, presidente de Dominicos, y Félix Brocate, concejal de Deportes, en la presentación. / Ayuntamiento de Zaragoza / Miguel G. García

Las semifinales se jugarán el sábado 23 de mayo y enfrentarán al primero de cada grupo contra el segundo del otro. Los vencedores disputarán la final el domingo. La fase final llega además en una temporada histórica para Dominicos, que se ha convertido en el primer club aragonés de deportes colectivos capaz de clasificar en un mismo curso a cuatro equipos para el top 8 nacional en todas las categorías masculinas y también en la femenina.

El club zaragozano afrontará además otro reto este fin de semana, ya que su equipo juvenil disputará simultáneamente otra fase final nacional en Ciudad Real. En caso de lograr medalla en alguno de los dos campeonatos, el club ampliaría un palmarés que ya suma cinco metales nacionales en las últimas temporadas, incluido el oro del primer campeonato de España de balonmano en silla de ruedas.

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La celebración de este torneo pone el broche a un mayo especialmente intenso para el balonmano base en Zaragoza. Durante las últimas semanas, el CDM Perico Fernández ha acogido hasta cuatro fases sectoriales consecutivas de categorías infantil, cadete y juvenil, lo que ha consolidado a la capital aragonesa como uno de los principales referentes nacionales del balonmano formativo.