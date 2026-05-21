El Bada Huesca se juega la vida y 15 años de Asobal ante el Logroño La Rioja
El conjunto oscense recupera a Meris Bosnjak, pero Frank Cordiés, Carlos Molina y Rafa Paulo siguen fuera por lesión
El Bada Huesca, que se ha complicado mucho la vida al final de esta temporada, se despide de su afición este viernes (21.00 horas) en el Palacio Municipal de Deportes, donde se puede jugar la permanencia en la máxima categoría del balonmano nacional con la visita del potente BM Logroño, segundo en la clasificación.
Para este partido, en el que puede estar en juego que siga el conjunto oscense un año más en la ASOBAL tras quince años en la categoría, recupera a Meris Bosnjak, por lo que sólo tendrá las bajas por lesión de Frank Cordiés, Carlos Molina y Rafa Paulo.
José Nolasco, entrenador del Bada Huesca, no quiere que sus jugadores estén atenazados. «Lo que hay que hacer es quitar los miedos, no hace falta motivar ante un partido de esta trascendencia. Tenemos que jugar rápidos, pero no con prisas», subrayó el técnico.
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