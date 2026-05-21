El Intersala 10 Zaragoza renueva su ilusión por el ascenso a Primera División: a la tercera va la vencida

El Wanapix Aldelis lleva ya varios años detrás de un sueño: jugar en la máxima categoría del fútbol sala nacional femenino. El año pasado, la segunda plaza en Liga le dio al Intersala 10 la oportunidad de disputar un playoff de ascenso en el que cayó en primera ronda. Ahora, las aragonesas han optado por llegar todavía más lejos y han ganado el campeonato, aunque eso no es garantía de ascenso, por lo que les tocará pasar de nuevo por la fase de promoción: «Es un poco injusto, pero cuando nosotros comenzamos la Liga ya sabíamos que este era el formato de competición. Tampoco podemos ahora quejarnos, porque sabíamos que iba a ser así», valora su entrenador, Nano Modrego.

El histórico exjugador sabe por la reciente experiencia como técnico del conjunto zaragozano que ansían conseguir un logro para el que no existen favoritos. «El año pasado perdimos tres partidos en todo el año y en la ida con Chiloeches, 9-2. Prácticamente dices adiós al ascenso. Ese partido nos ha servido de experiencia para saber cómo actuar este año y a partir de ahí intentaremos mejorar, darnos cuenta de que en la primera eliminatoria puedes perder el ascenso, como nos pasó».

Sin embargo, no faltó la fiesta tras la obtención de un título que llegó con una jornada de adelanto. «Celebración, sobre todo, al ganar en Orvina, que es cuando fuimos matemáticamente campeonas. Ahí sí que lo celebramos bastante en el vestuario». En la carretera, los deberes hechos; en casa, regalo a la afición: «El otro día fue un poco más light, con la entrega de la copa. Lo bueno es que lo pudimos enseñársela a nuestra gente y hacer algo chulo en el pabellón, pero luego ya tampoco hubo mucha historia más, porque al fin y al cabo lo importante empieza la semana que viene».

Nano Modrego da indicaciones a sus jugadoras durante un partido esta temporada. / Toño de la Parra

En este sentido, el Wanapix persigue ahora una meta más ambiciosa incluso que el liderato. «Lo que les dije a las chicas a principio de temporada es que el objetivo era ser campeonas de Liga. Pero luego, ascender, para eso necesitas tener una plantilla muy amplia», recalca Modrego. Aun así, la proyección del equipo en los últimos cursos, que se quedó a las puertas de jugar la fase de ascenso en la campaña 2023-2024 con una quinta plaza y lo hizo en la pasada desde la segunda posición en la tabla, mantiene una clara línea ascendente: «No se sabe. Hay un refrán que dice que la tercera va la vencida, pero yo creo que la realidad es que es muy difícil».

Un logro que, con la sección masculina también clasificada para el playoff de ascenso a la categoría de oro, sería en caso de producirse un golpe sobre la mesa en el ámbito del deporte aragonés, una identidad regional que no falta en absoluto en el Intersala 10. «Somos uno de los pocos equipos que van a jugar la fase de promoción con todo jugadoras aragonesas. Es para estar orgullosos, porque con solo jugadoras de aquí, de la base, vamos a disputar un segundo playoff consecutivo, con ilusión y ganas de intentar estar lo más cerca posible del ascenso».

Las jugadoras del Wanapix celebran un gol en un partido esta temporada. / Toño de la Parra

Con el fútbol a punto de desaparecer de ámbito profesional en la región, el Wanapix irrumpe como un faro y un modelo a seguir en el deporte de la comunidad. «Si sucediera, yo creo que sí nos convertiría en referente del fútbol sala aragonés, un poco también a expensas de lo que hagan nuestros chicos, que también están ahí». Un hito que se convertiría de inmediato en un bendito problema para el club zaragozano. «Habría que trabajar mucho para conseguir la permanencia. Dios quiera que tengamos ese problema el año que viene, tener que trabajar para mantener la categoría, porque eso significaría que habríamos conseguido un éxito increíble», asegura el técnico.

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Así, aunque el club tendría que ponerse a planificar a contrarreloj en caso de ascenso, derrumbar la estructura actual para empezar de cero no es en absoluto la solución: «Sería un error hacer un proyecto totalmente nuevo, porque al fin y al cabo muchas jugadoras de las que te han conseguido el ascenso también se merecerían estar en Primera, pero es cierto que la diferencia con la Segunda es muy grande».