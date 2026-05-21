Regresa el Torneo Interempresas de Pádel Solidario con el exportero zaragocista Cristian Álvarez como padrino

El mundo de la empresa y del pádel aragonés se unen por tercer año consecutivo por la causa solidaria de Cooperación Internacional, una ONG con 30 años de trabajo que desarrolla numerosos proyectos sociales a través del deporte en la India, Marruecos y el barrio de San Pablo en Zaragoza. El viernes 29, el sábado 30 y el domingo 31 se disputará en Pádel Indoor Cuarte (Calle Río Arba 21, Cuarte de Huerva), un torneo en el que poco o nada importará quién se lleve la victoria.

Aon, Ibercaja, JCV, Atland, Gerresheimer, Caja Rural de Aragón, La Famiglia, Bergner o Entertainment Solutions son solo algunas de las empresas participantes ya confirmadas de esta III edición. Y es que el éxito en esta ocasión tiene que ver con el fin: donar de manera íntegra al proyecto el dinero recaudado durante la competición.

La ONG comandada por Perico Herráiz, busca la mezcla entre el actividad y la apoyo. "Un evento que une deporte y solidaridad es fabuloso. Salud física y emocional de la mano, entre amigos, apoyando la vida de esas personas que carecen de un bienestar mínimo por las circunstancias que atraviesan. Que empresas tan potentes de Aragón se decidan a arrimar el hombro habla muy muy bien de nuestra tierra", afirma Herráiz.

Los organizadores y colaboradores del III Torneo Interempresas de Pádel. / Servicio especial

La inscripción incluye no sólo la disputa del torneo si no que, desde el primer saque, se podrá disfrutar durante todo el fin de semana de bebida y comida gratuitas, así como de sorteos con numerosos regalos gracias a empresas colaboradoras como Coca Cola, Mahou, Cárnicas G77, Mercury, Panadería La Aljafería, Bodegas Obergo, Bodegas Aylés o La Salazonera Aragonesa entre otras muchas, que se están volcando donando sus productos sin ánimo de lucro.

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Las inscripciones continuán abiertas para las empresas que quieran sumarse a la causa a través de FLLOPIS@CIONG .ORG, así como su fila 0 (ES92 2100 2155 2102 0030 3879) para donación tanto de empresas como de particulares.