Arbeloa confirma que deja el Real Madrid: "Me veo preparado para nuevos retos"

Durante muchas de sus comparecencias en estos cuatro meses, Álvaro Arbeloa ha dado muchas veces la sensación de ser un robot cuidadosamente programado para lanzar soflamas madridistas y elogiar a todos y cada uno de sus jugadores. "He pensado más en el Real Madrid que en mí", reconoce, ya sin la máscara, a modo de epitafio antes de su adiós al club blanco.

En su último día tomando la palabra como entrenador blanco, en la víspera del adiós a la temporada de este sábado en el Bernabéu frente al Athletic, Arbeloa era otro. Un tipo relajado y sonriente, todavía mordiéndose la lengua, pero sin las ataduras que le han acompañado en estos cuatro meses largos que han pasado desde que recibió el encargo de sustituir a Xabi Alonso.

Bienvenida a Mourinho

El de este sábado, lo confirmó él con un escueto "sí", será su último día con ese trabajo. También, al menos de momento, su despedida del Real Madrid, pues dice que se ve "preparado para nuevos retos", descartando la posibilidad de ser reubicado en otro puesto dentro de la estructura deportiva o institucional del club.

"Mourinho tiene un cuerpo técnico fantástico, está bien rodeado. Si llega aquí lo hará con su cuerpo técnico, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que esté con él. A partir del lunes pensaré en lo que es mejor para mí. Me veo preparado para nuevos retos y me tocará pensar en ellos", dijo tajante cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ser asistente de su ídolo, el elegido por el presidente y candidato a la presidencia Florentino Pérez.

Mourinho tiene un cuerpo técnico fantástico, está bien rodeado. Si llega aquí lo hará con su cuerpo técnico, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que esté con él Álvaro Arbeloa

Con el deseo de que "ojalá sea un hasta luego", de que "ojalá pueda volver algún día", Arbeloa dio las gracias a Florentino, al director general, José Ángel Sánchez, y también a sus jugadores, con los que ha reconocido "diferencias" que ha encuadrado dentro de la "normalidad". Sí reconoció, no obstante, que en ocasiones no ha tomado las decisiones que el cuerpo le pedía. Sin entrar en detalles.

"No he sido como era en la cantera"

"He pensado más en el Real Madrid que en mí y no he sido como era en la cantera, pero creo que he hecho lo mejor para el club. Sé cómo estaban el equipo y el vestuario cuando llegué y lo que he tenido que afrontar. He intentado hacerlo de la mejor manera, no la mía, pero sí la mejor manera posible. Hemos hecho las cosas bien viendo cómo llegamos", se elogió a sí mismo.

He intentado hacerlo de la mejor manera, no la mía, pero sí la mejor manera posible. Hemos hecho las cosas bien viendo cómo llegamos Álvaro Arbeloa

Este sábado también será la despedida de Carvajal, a quien puso por las nubes tras meses negándole el pan y la sal, y de Alaba, de quien no han dicho ni palabra ni el club ni él. Y después, la temporada se acabará: "Dejaré aquí el sofá gris para que el siguiente entrenador lo pueda usar".

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Eso sí, Arbeloa fue el Arbeloa corporativo hasta el último día. Lo demostró aprovechando las críticas de Laporta a Florentino por usar a Negreira como "cortina de humo": "Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Hemos sido siempre claros con el caso Negreira, seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado tantos años al fútbol español, con árbitros que han seguido arbitrando. Estamos acostumbrados a ver un jugador del Madrid ensangrentado sin que le piten penalti y que el premio sea pitar la Copa".