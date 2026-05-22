El Castellón ficha a Asier Sánchez, un prometedor mediocentro cadete del Amistad: "Esta siempre será tu casa"
Es el cuarto jugador aragonés que pone rumbo a la Comunidad Valenciana en las últimas semanas para formar parte de una cantera profesional
La Comunidad Valenciana continúa pescando jóvenes futbolistas aragoneses. La Unión Deportiva Amistad ha confirmado en las últimas horas el fichaje de Asier Sánchez por el Club Deportivo Castellón. Se trata de un mediocentro de la generación de 2011 que lleva varios años destacando en el fútbol base e incluso ha formado parte de la Selección Aragonesa.
"Asier Sánchez, camino al CD Castellón. Nuestro jugador del Primera Cadete formará parte del CD Castellón a partir de la próxima temporada. Asier ha formado parte de la UD Amistad durante las últimas tres temporadas y ahora consigue dar el salto a una cantera profesional. Enhorabuena Asier, esta siempre será tu casa", ha anunciado el Amistad en redes sociales. El joven zaragozano ya ha estado conociendo las instalaciones del Castellón, cuyo primer equipo todavía tiene opciones de entrar en el playoff de ascenso a Primera División, e incluso ha pisado el césped de Castalia.
Asier Sánchez es uno de los mediocentros más prometedores de la generación 2011 en Aragón. Es un jugador con potencia, recorrido y buen disparo lejano que ha sido pieza clave en el Primera Cadete del Amistad. Además, su buen rendimiento le ha permitido debutar en División de Honor Cadete a pesar de ser todavía un jugador de primer año. Esta temporada ha marcado un total de 6 goles en 30 partidos. Antes de fichar por el Amistad en edad infantil, Asier Sánchez formó parte de la disciplina del Club Deportivo Ebro hasta que terminó la etapa alevín.
Este mediocentro no es el primer jugador de la generación 2011 que abandona Aragón y se marcha a la Comunidad Valenciana a formar parte de una cantera profesional. El primero en anunciar su adiós al fútbol base aragonés fue Esteban Ferrer del Racing Club Zaragoza que ha fichado por el Levante. Después fue el turno de Abel Massoko, delantero del CD Oliver que se marcha al Valencia donde coincidirá con su antiguo compañero en La Camisera, el zaragozano Álex Gómez. Por el club che también ha firmado Lander Sancho, del Racing Club Zaragoza de la generación 2013.
El Castellón ha visto en Aragón una oportunidad para reforzar su cantera y Asier Sánchez se suma a Marcos Angulo (2010) que fichó este mismo mes de marzo por los orelluts desde el IPC oscense y a Darius Catanus (2009), incorporado el año pasado desde el Santo Domingo Juventud.
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