Primera RFEF
El CD Teruel cierra la temporada con una derrota en Marbella
Los de Vicente Parras, sin nada en juego para ninguno de los dos equipos, caen por 3-1 en tierras andaluzas
El Teruel ha perdido este viernes en Marbella su último encuentro del curso en Primera RFEF en un duelo sin nada en juego para ninguno de los dos equipos. El conjunto malagueño abrió el marcador con un tempranero tanto en el 5 de partido, tan solo 3 minutos antes de que Traoré trajera de nuevo la igualdad para los aragoneses con un golazo desde la esquina del área.
Sin embargo, dos tantos más de los locales antes del ecuador de la primera parte pusieron el enfrentamiento muy cuesta arriba para los de Vicente Parras, que siguieron intentándolo durante el resto del choque sin mucha fortuna. Escasos minutos después del que fue el cuarto y último gol del partido, el Marbella anotó un tanto que no subió al marcador por un ajustado fuera de juego.
Así, una segunda mitad sin goles dejó sin premio al CD Teruel, que no ha podido poner el broche de oro a una gran temporada que brilla por la permanencia obtenida de manera holgada por parte de un equipo recién ascendido a la categoría la pasada campaña.
Ficha técnica
MARBELLA: Manu García; Jorge Álvarez, A. Escassi, Juan Rodríguez, Álex Carbonell (Salikov, m.86); E. Ohemeng (M. Vasile, m.61), Álex Gil (Dani Selma, m.70), Eugeni Valderrama, Adrián Ruiz, José Cambra (I. González, m.86); Alexiel Gonçalves (Pablo Moreno, m.70).
CD TERUEL: Rubén Gálvez; Abraham del Moral, Relu, N. Nicholas, Fonda (D. Sánchez, m.81); M. Traoré, Albisua, Mateo Enríquez (Hugo Redón, m.46), R. de Palmas (Sergio Moreno, m.73); Teddy Sutherland (Lolo Plá, m.61), Iván Ramos (Goyo Medina, m.46).
GOLES: 1-0 (m.05), Álex Gil; 1-1 (m.08), Traoré; 2-1 (m.16), Jorge Álvarez; 3-1 (m.22), Carbonell.
ÁRBITRO: Joan Francisco Roca Robles. Amonestó a Gonçalvez, Rodríguez y Eugeni, por parte del Marbella.
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